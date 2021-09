La capitana de Universidad de Chile y figura de la selección chilena, Carla Guerrero, no ha podido retomar su vida deportiva de manera regular después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando sufrió una desilusión amorosa que le ha sido muy difícil de superar, y preocupa a todo el fútbol femenino nacional.

Carla Guerrero lo pasó muy mal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aislada completamente en un hotel de Sapporo, donde no había contacto posible fuera de la delegación chilena, la defensora de la selección femenina vivía un verdadero luto interior.

Una desilusión amorosa marcaba los días de la jugadora de Universidad de Chile en Japón. De hecho, mucho de sus lágrimas en el himno de la Roja y sus reacciones tras la eliminación se debían a lo que estaba pasando por su corazón.

"Nos entregamos al cien por ciento. Disculpas a la gente porque los resultados no se dieron. Le pido perdón a mi familia, que siempre ha estado conmigo, porque no estuve a la altura", dijo La Jefa con una exagerada autocrítica el 27 de julio. El trance iba por dentro.

Cuando llegó a Chile las cosas se tiñeron más oscuras. Guerrero pasó la cuarentena obligatoria para los provenientes del exterior y luego se encerró herméticamente en su casa. Casi no le vieron la cara y sus redes sociales no tenían mayor actividad.

Carla Guerrero se restó del homenaje que preparó la U para las jugadores del equipo que participaron en Tokio 2020

La Jefa tampoco asistió al homenaje que preparó la U -encabezada por su presidente, Cristián Aubert- a las seleccionadas olímpicas, como sí lo hicieron Natalia Campos, Fernanda Pinilla, Fernanda Ramírez y Yessenia López.

"Por temas personales, nuestra capitana, Carla Guerrero no pudo asistir, pero pronto estará de vuelta junto a todo el equipo", informaron en Instagram del conjunto universitario el 10 de agosto, cuando las redes sociales ya reflejaban el origen del conflicto.

La histórica defensora hizo de tripas corazón y una semana más tarde reapareció en el CDA. El mensaje que dejó en su muro de Instagram el 19 de agosto daba cuenta del esfuerzo que representaba el día a día para ella.

Carla Guerrero no ocultó la dolorosa situación que estaba pasando cuando regresó a Universidad de Chile

"Volví con esa particular alegría y sonrisa que se me caracteriza. Gracias a cada una de las personas que se preocuparon por mí. El tiempo es mi mejor aliado. A paso de tortuga, pero firme como leona. Nunca estuve sola. Amo a mi familia, sin ellos no sería posible", reflexionó.

Pero las condiciones esta vez serían distintas, pues la delicada situación tenía su origen y repercurtía al interior del plantel de las universitarias. El entrenador de las Leonas, Carlos Véliz, tuvo que blindarla para hacer control de daños.

El 4 de septiembre, Universidad de Chile empató extrañamente ante Audax Italiano, con presencia de Guerrero en cancha. La novedad fue que La Jefa ya no llevaba la cinta de capitana, y la jineta quedaba en poder de Fernanda Pinilla.

La selección como calmante para Carla Guerrero



Estar en Universidad de Chile era meter el dedo en la llaga para Carla Guerrero. Por eso, le vino muy bien la nominación a la selección chilena que se preparaba para unos amistosos ante Uruguay. "Ojos que no ven, corazón que no siente", se dice.

Lejos del foco de su conflicto sentimental, La Jefa elevó el espíritu y lo reconoció en su cuenta de Instagram. "Fue una semana cortita, pero muy intensa y lo mejor de todo es que la disfrute al máximo", aseguró antes de las Fiestas Patrias.

Pero la tranquilidad no duraría mucho. Sus seguidoras le seguían cada paso en redes sociales y algunas, más entendidas en la situación que vive La Jefa, comenzaron a exigir explicaciones a Universidad de Chile por su ausencia. Todos los días.

Carla Guerrero vivió una breve tregua durante su paso por la selección chilena a mediados de septiembre

El hostigamiento en la web comenzó a ser más recurrente y ya comenzaban a filtrarse distintas explicaciones para la situación que vivía La Jefa. Y las otras protagonistas del conflicto sufrían hostigamiento, por lo que no revelaremos sus nombres.

Ante eso, la propia Guerrero salió anoche a dar la cara y explicar lo que estaba viviendo. Justo en la antesala del estreno de Universidad de Chile por los cuartos de final del Campeonato Femenino, de visita ante Universidad de Concepción, La Jefa alzó la voz.

"Sólo decir que si no estoy en el equipo, es mi decisión. Que voy a volver cuando me sienta preparada. Que también, por favor, paremos los comentarios, que a nadie le hacen bien. Lo que pasó es problema de ella y yo, nadie debe opinar", escribió en sus historias.

Carla Guerrero abrió su corazón en Instragram y reconoció la razón por la que se margina de Universidad de Chile

Lo que viene es preocupación de los miles de seguidores de La Jefa y la U. Mientras las azules inician su camino en playoffs, Guerrero vive la angustia a distancia. Ni siquiera se puede confirmar su presencia para la próxima Copa Libertadores en noviembre.

Sin embargo, el técnico Carlos Véliz avanza en soluciones a mediano plazo que permitan la incorporación de una de sus mayores figuras, mientras vayan sanando las heridas del corazón. Y en esa, La Jefa contará con el apoyo de todos y todas.