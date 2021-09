El ex defensa y actual comentarista de ESPN fue tajante: manifestó que la seguidilla de triunfos de Colo Colo y la ausencia de victorias azules, en una racha que está cerca de la década, desvirtuó el partido más importante y esperado del fútbol chileno.

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este domingo 26 de septiembre desde las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en un nuevo superclásico del fútbol criollo. El duelo será válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional con los albos en la punta de la tabla y los azules buscando cortar una larga racha negativa que les permita meterse en la lucha por el título.

Como local la U no vence a Colo Colo desde mayo de 2013, con triunfo azul por 3-2 en el Estadio Nacional. Y como visita el Chuncho no suma tres puntos desde el 2001 en el Monumental.

En la previa del superclásico 190 entre la U y Colo Colo, Dante Poli fue durísimo en ESPN F90 tirándole las orejas a los azules y siendo tajante respecto al duelo que enfrenta a los equipos de mayor convocatoria en el país.

“Es tanta la diferencia desde lo estadístico y estos récords, y más de alguno se puede re enojar, sobre todo la gente de la U, pero el superclásico está perdiendo la sensación de clásico, para mí”, dijo Dante Poli.

El ex defensa complementó que “de forma súper respetuosa, cada uno lo vivirá desde su lugar, pero ya no llegas diciendo sobre lo competitivo, que este clásico lo puede ganar cualquiera porque en realidad da lo mismo la posición en la tabla… no, porque Colo Colo lo viene ganando hace rato, hace mucho tiempo”.

“Es tanta la diferencia que para mí ya está perdiéndose eso del superclásico, eso de sentir que viene el clásico. Para mí, de verdad esa emoción ha ido disminuyendo”, sentenció Poli.