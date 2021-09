Cristian Paulucci conforme con su debut al mando de Universidad Católica: "Por actitud, presión y juego en campo rival, me gustó mucho"

Universidad Católica recuperó la sonrisa tras la salida de Gustavo Poyet y rompió su racha de cuatro fechas sin saber de triunfos. Este martes los cruzados vencieron por 3-1 a Audax Italiano y se metieron otra vez en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional.

El elenco de la franja no se había visto bien de la mano de su ex técnico, pero parece haber recuperado la memoria junto a Cristian Paulucci. El estratega interino que puso la directiva mostró un juego que hace tiempo no se le veía al equipo e ilusiona a los hinchas.

Tras el partido, el hombre al mando de la UC conversó con TNT Sports y reconoció su conformidad con lo visto en la cancha. "Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, quizás con poca profundidad. Pero por actitud, presión y juego en campo rival, me gustó mucho".

Cristian Paulucci asumió la banca de la UC tras la salida de Poyet. Foto: Agencia Uno

"Las situaciones más claras las tuvimos al final, nos replegamos y nos encontramos con ocasiones. Me quedo con lo que hicimos en el primer tiempo, corriendo, metiendo y jugando en campo rival que es lo que queremos", agregó.

Paulucci también destacó el nivel de José Pedro Fuenzalida. "El Chapa es un jugador polifuncional, entiende como pocos jugadores el juego. Nos dio una mano ahí. Hoy estábamos con falta de jugadores de la selección, entró Gastón Lezcano por banda para exigir a Cereceda y Chapa fue adentro porque quisimos guardar a Fuentes que estaba con una molestia".

En esa misma línea, reconoció que está intentando proteger lo que más pueda a sus jugadores, que no lo han pasado bien con las lesiones esta temporada. "No queremos arriesgar porque estuvo Nacho Saavedra afuera, queremos cuidar a los futbolistas".

Finalmente recalcó que el juego mostrado es lo que quiere. "Cuando me tocó decir que íbamos a jugar 4-3-3 lo hice porque el equipo está conformado para eso. Después hay matices. Por momentos con Branco Ampuero nos quedamos con cinco atrás, pusimos dos puntas con Zampedri y Lezcano. Son matices para cerrar o ir a buscar un partido, pero el equipo desde hace años está conformado para jugar 4-3-3".