The Walking Dead tendrá nuevo spin off para seguir expandiendo su universo: ¿De qué se trata la serie antológica?

A diferencia de los caminantes, el universo televisivo de The Walking Dead está más vivo que nunca, sobre todo después de que la cadena televisiva AMC le dio luz verde a un nuevo spin off de su emblemática serie, el que fue bautizado como Tales of the Walking Dead.

Se trata de una serie antológica que seguirá por primera vez historias completamente independientes del cómic creado por Robert Kirkman, explorando ideas originales aunque ambientada en el mismo mundo apocalíptico que habitan Rick, Daryl, Michonne, Carol, Maggie, Negan y el resto de los sobrevivientes.

Los seis episodios de una hora que compondrán la primera temporada fueron proyectados para debutar durante el verano boreal de 2022, o sea en pleno invierno latinoamericano.

Channing Powell, quien trabajó como productor y guionista en The Walking Dead y Fear the Walking Dead, se alzará como el showrunner de la producción, quien trabajará en conjunto con el jefe de contenidos que del universo The Walking Dead, Scott M. Gimple, y prometió nuevas historias con personajes nuevos y algunos de los ya existentes.

Gimple destacó que "esta serie, más que cualquier otra en el universo de Walking Dead, se nutre de nuevas voces, perspectivas e ideas, trayendo a la vida historias completamente diferentes a las que hemos contado antes".

"Estoy emocionado de ser el consejero de Channing, ayudándolo de cualquier manera para hacer realidad estas nuevas visiones para los mejores fans de la TV. Parte como fan de The Walking Dead y terminé siendo como el showrunner del que será uno de los spin off más únicos en su naturaleza", añadió.

Previamente, Ed Carroll, uno de los ejecutivos de AMC, manifestó que Tales of the Walking Dead servirá como una especie de "cocina de prueba", en el sentido de que si un episodio es bien recibido podría engendrar todo un nuevo spin off.

The Walking Dead recientemente concluyó la emisión de la primera para de su temporada 11 y final. Mientras que la franquicia se ha expandido con otras producciones como Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond.