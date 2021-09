The Sandman: Revisa el increíble tráiler de la nueva serie de Netflix

El primer tráiler deThe Sandman debutó durante el evento de fans de Tudum de Netflix, ofreciendo un primer vistazo a la nueva serie alucinante.

The Sandman sigue a Morpheus, el Rey de los Sueños (interpretado por Tom Sturridge de The Boat That Rocked), mientras intenta enmendar los errores cósmicos (y humanos) que ha cometido en el transcurso de su, extremadamente, larga vida. El teaser incluso muestra una vista previa del espantoso proceso que lleva a la invocación del Sueño de Sturridge.

El elenco del programa también incluye a los ex actores de Game of Thrones Gwendoline Christie y Charles Dance, Kirby Howell-Baptiste, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry y Patton Oswalt.

La serie está basada en el cómic del mismo nombre escrito por Neil Gaiman para DC Comics, y Gaiman también está a bordo como productor ejecutivo. El rodaje terminó el mes pasado.