Warner Bros. Lo había anunciado el martes pasado y ahora cumplió: este jueves se estrenó el primer trailer de The Matrix Resurrections, la película que trae de vuelta a Keanu Reeves como Neo y a Carrie-Anne Moss como Trinity.

Todo apunta a que El Elegido está nuevamente atrapado en la Matriz y ni siquiera tiene idea de lo que está pasando, al punto de que incluso desconoce a la amada que sacrificó su vida por él.

Entonces, una nueva especie de Morpheus aparece para aclararle la película a Neo y, claro, ese es el momento en que las realidades comienzan a colapsar.

La entrega está protagonizada también por Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman franchise) Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars: Episode VII – The Force Awakens), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone) y Jada Pinkett Smith (Angel Has Fallen, Gotham).ç

The Matrix Resurrections llegará a los cines desde el próximo 22 de diciembre.