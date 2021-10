A casi un mes y medio de que Robbie Robinson presentó su renuncia a la Selección Chilena de fútbol, acaba de surgir un nuevo antecedente sobre las razones que tuvo para no volver nunca más a La Roja.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien aportó la información que pudo recabar en medio de una transmisión en vivo que hizo justo después del partido que se vivió este jueves antes Venezuela y donde también dio cuenta de los múltiples carretes que se dieron durante la concentración de La Roja para la más reciente fecha de las eliminatorias Qatar 2022.

"Saben qué les quería contar, que me contaron el otro día que es súper relevante que habla un poco de cómo funciona la dinámica dentro de la Selección y cómo hay líderes, eso se sabe, en todas las selecciones", alertó la periodista.

Y luego especificó que "me contaban que había un jugador de la selección que había decidido no venir nunca más, que de hecho fue noticia. Yo lo tuve que buscar, porque conozco sólo a los más emblemáticos. Se llama Robbie Robinson, que incluso apareció en la prensa, lo hicieron pebre porque no había querido venir a la Selección que le importaba la plata, que sé yo".

"Él decidió no venir a la selección nunca más porque fue víctima de cierto bullying dentro de la Selección. Había un grupo de futbolistas que no le dirigía la palabra, que lo ignoraba, que le hacían el vacío en el camarín. Se burlaban mucho de él y de hecho por eso decidió nunca más venir a jugar a Chile", resaltó la periodista.

Tras la renuncia, continuó Gutiérrez, "se le culpó de poco patriota, de estar más interesado en lo económico y no po, no fue así. Es que parte de los otro jugadores le hicieron bullying".

Entonces, Cecilia se volcó a hacer una reflexión en torno a la trascendencia de este episodio, a propósito de que "eso es preocupante, el cómo esto puede ir mermando dentro del camarín. El hecho de que se hagan carretes en la semana, en días que no tienen libres".

"Los jugadores tienen a otros de las inferiores con ellos que los acompañan en el hotel, que los acompañan en esta campaña y ellos creen que esto es normal. Y cuál es el ejemplo que estos jugadores le están dando a las divisiones más jóvenes, a las futuras generaciones", continuó.

"Nuestros jóvenes futbolistas se están formando creyendo y pensando que está bien, mientras se gane no hay ningún problema en romper las reglas. Me parece que eso no está correcto, no está bien".

"Además, esta generación dorada es el último aliento que le queda y ya tienen que venir nuevas generaciones y esperamos que sean tan buenas como la actual. Y que nos hagan ganar dos Copas América como lo hizo esta Selección", explicó.

"Con Ben [Brereton] pasó un poco lo mismo, pero por último no habla español, así que lo que puedan decirle no entiende", dijo por último Cecilia Gutiérrez, ya entre risas.