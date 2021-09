Princesa Alba y su actual conexión con Colo Colo: "No soy religiosa, pero es algo de donde agarrarme"

En un nuevo hito en su carrera, Princesa Alba estrenó su nuevo disco besitos, cuídate en las plataformas digitales. Pero la artista no olvida sus orígenes y siempre lleva a Colo Colo en el corazón, por lo que en medio de la presentación de la placa con la prensa se dio el tiempo de hablar de su conexión actual con el cuadro albo.

Consultada por RedGol sobre la fuerza motor que inspiró su carrera y cómo figura en su mente el cecique, Trinidad Riveros aseguró que "para mí siempre es parte súper importante de mí. Yo no soy religiosa ni nada, pero para mí Colo Colo es como parte de donde agarrarme".

"Para mí es súper familiar, que tiene que ver mucho con mi familia, con un rito de ir al estadio, de encontrarme con mi familia. De alentar algo más grande que yo, que a veces está bien. Siento que es muy bacán ese amor colectivo que existe y empezar a despersonalizares y cachar que sea algo más grande que ti".

Además, sostuvo que está "muy contenta con el rendimiento. El otro día perdimos, pero ahora ganamos el último partido de la Copa Chile. Súper contenta con el plantel nuevo de jóvenes, que la están rompiendo. Toda mi admiración a los canteranos".

"Muy contenta también porque se hayan abierto los estadios también. Yo ahora he tenido la oportunidad de ir una vez no más, porque justo ahora como estoy con el lanzamiento del disco, estoy como en la época más ocupada de mi vida, tanto que ni siquiera he visto a mi familia; pero sí, como estoy abonada, estoy tratando de sacar entradas para cuando se pueda", añadió.

Princesa Alba remató asegurando que sigue con Colo Colo "¡hasta la tumba y más allá!".