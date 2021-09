Pokémon the movie: Secrets of the Jungle | Netflix confirma fecha de estreno para la nueva película animada

Los fanáticos del animé una vez más pueden celebrar junto a Netflix, sobre todo los seguidores de los pocket monsters. Porque el servicio de streaming acaba de confirmar el próximo estreno de la nueva película Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle.

La película será uno de los estrenos destacados en el catálogo de la plataforma para el mes que viene, fijando particularmente su debut para el 8 de octubre.

El anuncio llegó de la mano de un nuevo trailer para la entrega, que ya muestra a Ash y Pikachu encaminándose hacia la jungla para descubrir a un nuevo Pokémon, además de encontrarse con Coco y su Zarude.

Además, todo apunta a que el nuevo paisaje que los héroes enfrentarán es el hogar para una Fuente de Curación, sobre la que un grupo de científicos ha demostrado basto interés. Por lo que Ash y sus amigos deberán defenderla para acabar con las malignas intenciones.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle es la película número 23 en la historia de la saga animada y viene a ser la sucesora de Mewtwo Strikes Back - Evolution, que fue la primera entrega de Pokémon con animación CGI.