El drama que está viviendo más conocido como Nelson Mauri por estos días es crítico: el hombre perdió su cuenta en Instagram, fuente principal de sus ingresos.

Fue a través de la cuenta de su tienda Miami Store Chile que hizo una transmisión en vivo para entregar detalles de los problemas que actualmente está teniendo con la red social.

"No estoy pasando por un buen momento", admitió en un primer momento. "Sé que de alguna forma los amigos de Facebook están viendo esto de alguna forma. Por si no se han enterado, Facebook es el dueño de Instagram. Los amigos de Instagram y Facebook que nos estén escuchando, desde acá Nelson Mauri les habla".

"Les cuento que hace más de un mes, desde el 11 de julio, Facebook suspendió mi cuenta de Instagram oficial. Este último mes no he aparecido en mis redes sociales. Para mí mi Instagram es parte de mi negocio. Es con lo que yo vivo en este último tiempo. Trabajo a la par con mi tienda", recalcó.

Eso, para luego continuar resaltando que "es una situación penca, porque hoy en día el favor que nos dan las redes sociales a la gente que es más conocida, o a los influencers que se han hecho famosos, es poder independizarnos de los medios, de la televisión o de las plataformas más establecidas".

"Las redes sociales es lo mejor que puede haber existido para mí en los últimos cinco años, porque encontré mi camino. Siempre encontré que, por el hecho de ser gay, en Chile iba a ser difícil optar a algo", lamentó.

Pero "siempre he podido ser feliz, independiente de las cosas que han pasado, el hecho de haber trabajado desde chico, la fama que me dio Rojo trae cosas buenas y malas, pero siempre he sido muy feliz".

"Pero estoy hace un mes y medio sin mi cuenta de Instagram. Estoy en este en vivo porque necesito que me ayuden a recuperar mi cuenta de Instagram. He tratado de comunicarme con ellos, he trabajado con alguna gente de marketing, de asesorías de redes sociales que han mandado mails directamente a la gente de Instagram, la gente de Facebook".

"Ya cumplió el castigo. Ellos me dieron 30 días para estar suspendido en mi cuenta de Instagram. Y ya voy en el día 36. Y no hallo cómo hacer. Mi cuenta está en el limbo. Entro a la cuenta y no aparece, o sea no me dice que está cancelada, porque mi cuenta está suspendida, no cancelada. Pero no aparece, no la encuentro y quiero hacer la petición de revisión del caso".

"Eso me ha afectado directamente. Yo sé que he cometido errores. No tengo miedo en decirles ‘ya, la cagué’. Y sí la cagué un poco. No debí ir al cumpleaños", admitió también, antes de explicar sus sospechas sobre las razones por las que cree le suspendieron la cuenta.

¿Qué pasó con Nelson Mauri?: Las razones tras la desactivación de su cuenta en Instagram

Así, luego Nelson Mauricio Pacheco se vuelca a contar que "todo ocurrió después de ir al cumpleaños de la Ignacia Michelson. No le hecho la culpa a ella. La culpa fue mía. Si vieron, usé un outfit un poquito provocador o fuera de lo común. Y la fiesta era categoría 'perras', como le llama ella. Ella me invitó y dije '¿por qué no?'. Y fui muy perra. Me puse faldita, quise jugar un poco, porque a mí me gusta eso, ir a la vanguardia".

Fue así que "publiqué algunos videos en Instagram y lamentablemente mucha gente se sintió pasada a llevar y me reportaron la cuenta. Una lata porque siento que soy súper auténtico, pero a la vez respetuoso. Nunca mi mensaje ha sido de odio o mala onda. Al contrario. Siempre, independiente de la mala onda que me puedan tirar, no pago con la misma moneda. Trato siempre pensar positivo, salir adelante, de que mi mensaje de vida sea que todos podemos salir adelante".

"Para mí ha sido súper difícil vivir en esta sociedad en la que te apuntan por gay, por homosexual. En esta sociedad recién nos estamos abriendo a ese tema. Pero salí adelante. Entonces, no entiendo por qué hay gente que se resiente porque pueda usar una faldita. Instagram y Facebook son plataformas libres, donde podemos expresarnos y vestirnos de la forma en como queramos, mientras no pasemos ciertas normas comunitarias que las entiendo y las comparto", estipuló.

El problema es que "no me percaté que Instagram y Facebook están súper estrictos con el cuento. Y encuentro que no es justo que se hayan molestado porque haya usado una falda. Y lo de la fiesta, entiendo, pero ya la pandemia nos tiene a todos un poco colapsados. También necesitamos un poco de respiro".

"Las medidas se tomaron en la fiesta. Nos hicimos todos un PCR antes. La mayoría teníamos carnet de vacunación de dos meses. Entonces entiendo la molestia de la gente, pero igual siento que es mala onda, la envidia un poco del chileno. Como ustedes dicen, siempre hay gente que va a estar resentida y que es propio de nuestra sociedad".

"Hoy no tengo mi cuenta personal y necesito que ustedes me ayuden a recuperarla. Necesito que Facebook escuche, desde aquí en Chile, que necesito recuperar la cuenta en serio, porque de verdad es mi trabajo", sentenció.