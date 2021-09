Unas inesperadas revelaciones han salido a la luz en las últimas horas, en torno a la polémica que sigue rodeando a Marcelo Chino Ríos y a Jordi Castell. Esto después de que se asegurara que el ex número 1 del tenis mundial le envía mensajes privados subidos de tono, con canciones e insinuaciones a famosos chilenos en medio de la madrugada.

El panel de Me Late puso sobre la mesa el tema de la retractación del fotógrafo ante una inminente y venenosa respuesta que le replicaría al ex tenista, después de que este se burló de la muerte de su mascota.

Fue justamente Castell el que sacó a colación el curioso tema de los mensajes nocturnos de Ríos, al indicar en su publicación que guardará silencio ""frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos".

Así, en la edición de este miércoles del panel de TV+, Luis Sandoval contó que "a mí me llegó la información ayer, de que Jordi habría contado en Pecados Digitales (el nuevo programa de Mega) que Chino Ríos lo acosaba constantemente. Que, en la madrugada, mientras él dormía, le mandaba canciones, le dedicaba canciones".

Fuenzalida entonces complementó: "o sea, hay una obsesión no solamente públicamente, sino que también en forma privada".

"Acá hay una cosa que va más allá", recalcó Luis. "Porque no es solamente lo que la gente ve que el Chino Ríos le escribe a Jordi, sino que le escribe inbox, le escribe mensajes internos".

Me Late abordando por segundo día consecutivo la polémica de Jordi Castell y Marcelo Chino Ríos.

Fue entonces que Daniel Fuenzalida decidió contar algo que se tenía guardado: "fíjense que la información que manejo yo sobre Marcelo Ríos es que parece que le pasan este tipo de ataques en la madrugada... Porque con Estados Unidos tenemos una diferencia de ¿una hora, dos horas? Se desvela, una de la mañana, dos de la mañana... Eso que tú dices de que le manda canciones a Jordi Castell, que le manda textos; no es solamente a Jordi".

"Yo manejo información de que Marcelo le manda a más personas", recalcó el animador. Ante lo que Paula Escobar le preguntó: "¿Pero en qué tono? ¿En el mismo tenor? ¿Buena onda, mala onda?".

"No son canciones, son textos bastante sugerentes diría yo (...) No ocuparía la palabra acoso, pero sí insinuándose, sí... Vamos a dejarlo en que le escribe a personas conocidas, algunos casos que yo he visto, en un juego", postuló el rostro de TV+.

"No me vas a sacar la cuña... En un juego", subrayó. "Lo cuento porque tú dices que Marcelo Ríos le estaría mandando canciones a Jordi Castell me calza, porque con el tiempo he sabido que Marcelo Ríos juega con su teléfono y le empieza a mandar un tipo de mensajes más bien, no de amistad, sino que mensajes a varias personas conocidas de nuestro país".

Paula entonces evidencia que la desconexión de Chile, sobre la que Marcelo ha hablado anteriormente no es tal, no es real.

"Está pendiente de todo, está pendiente de los portales, de las redes sociales de personas que a él le interesa atacar o acercarse. Pero está pendiente. De hecho, ahí hay un tema de Marcelo de abordar ciertos rasgos de su personalidad que se parecen o se parecieron a las personas que ataca o quiere tener cercanía", planteó Fuenzalida, quien asegura tener los pantallazos que no quiere mostrar, "porque no es mi tónica".