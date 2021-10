En la edición de este viernes de Me Late se reveló que el panelista Manu González abandona el programa de TV+ para emprender rumbo hacia nuevos proyectos televisivos locales.

Antes de la última pausa comercial, Daniel Fuenzalida puso en alerta a los televidentes y a sus compañeros en el estudio para entregar la novedad, que incluso a los presentes los tomó por sorpresa.

Fuenzalida comentó que "en lo personal estoy muy, muy contento, porque hoy día nos deja Manu González en las pantallas de TV+, nos deja en el Me Late. Se va a unos nuevos proyectos, así que para Manu este es su último programa el día de hoy viernes".

"Nos da pena por un lado, pero estamos contentos por esta oferta laboral que tiene y por esta oportunidad que tiene", añadió.

En ese instante, Manu tomó la palabra, con la voz media quebrada, para indicar que "han sido sorpresas que da la vida. No puedo estar más que agradecido con Me Late y con TV+, porque han sido tiempos muy complicados y porque yo he vivido en mucha soledad en este país. Solamente ha habido una persona en esta industria que me ha tendido una mano: ¡Gracias, Daniel!".

Entonces, González y Fuenzalida dejaron de lado sus puestos para levantarse y darse un abrazo en pantalla.

"Las cosas son como son", continuó Manu. "Yo entiendo que la familia Me Late ha sido una familia muy grande, vine de invitado a este set cuando había unos sofás y era una historia totalmente distinta".

"Nos hemos vuelto locos, hemos discutido, nos hemos agarrado de las mechas. Pero a día de hoy, yo creo que se ha conseguido. Tu sueño, Daniel, se ha hecho realidad. Me Late es un programa presente en los medios, presente en la gente, ha tenido un hermano pequeño que ha dado más guerras, el concito de la familia, que es el Me Late Prime. Que yo lo veo y tú sabes, todas las noches, sea en directo, sea grabado, se con chuchadas, yo lo veo porque me entretiene".

"De verdad, chicos, tienen el programa perfecto para seguir haciendo que los espectadores en Chile disfruten de ver esa televisión que hace falta", complementó.

El abrazo de Manu González y Daniel Fuenzalida, junto con la cara de impacto de Sergio Rojas, en Me Late.

Manu González: ¿A qué programa se va ahora ex panelista de Me Late?

Y el nuevo proyecto al que se va Manu González fue revelado en el mismo Me Late, como un exabrupto del mismo Fuenzalida, ante el emotivo momento que vivieron al aire con esta despedida.

"Había quedado en no emocionarme. De verdad, gracias por tu amistad, por tu profesionalismo. Manu se va al programa Zon... ¿Lo puedo decir?", se frenó Daniel, esperando la respuesta de González, quien insistió: "dilo".

"Se va al programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, en el cable", dijo Fuenzalida. "Básicamente, la oportunidad es buena porque va a estar todos los días allá, tiene buena proyección. Manu es un tremendo profesional, Pero las puertas abiertas quedan aquí en Me Late".