Este 2021 se estrena la segunda temporada de Kimetsu No Yaiba, la exitosa serie de animé basada en el manga del mismo nombre que sigue la historia de Tanjiro, un joven que emprende un viaje para encontrar una cura a la maldición de su hermana y vengar a su familia asesinada por un demonio.

Pese a que no se sabe la fecha exacta en que debutará la nueva entrega de la producción de Ufotable, los fans de Kimetsu No Yaiba están muy expectantes, porque el 24 de septiembre, después de retransmitir en la televisión japonesa la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, se entregará información muy importante sobre la nueva temporada del anime.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, cuyo nombre original es Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, se estrenó en 2020, dos años después de la primera temporada de la serie, que terminó siendo un completo éxito en el país oriental.

Los creadores de la serie han dejado muy claro que la película es fundamental para entender la segunda temporada, pronta a estrenarse. El film se centra en Tanjiro y sus amigos, quienes unen fuerzas con un poderoso espadachín para combatir a los demonios que viajan en un tren en movimiento.

Mira el tráiler de la película a continuación:





¿Dónde VER ONLINE Demon Slyer: Mugen Train?

Si todavía no ves Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, estás en lugar indicado, porque te explicaremos dónde VER ONLINE la película antes del estreno de la segunda temporada de la serie.

Demon Slayer: Kimetsu está disponible para ver online en Funimation,la compañía estadounidense de entretenimiento que se especializa en la distribución de contenido extranjero, especialmente el anime. La plataforma cuenta con una suscripción mensual y anual. La primera tiene un costo de 3.990 pesos chilenos, mientras que la segunda tiene un valor de 39.000 pesos chilenos.

En el misma sitio web de Funimation está disponible también la primera temporada de la serie. Haz clic AQUÍ para VER ONLINE Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train.

Por otro lado, si lo que quieres es disfrutar de la cinta en pantalla grande, hay buenas noticias para ti, porque Cinemark estrenará Demon Slayer: Mugen Train en varias de sus salas. La fecha de estreno está fijada para el 30 de agosto y la preventa de las entradas se realizará a partir del próximo lunes 23 de agosto.