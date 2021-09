The Mandalorian |¿Cuántas nominaciones tiene en los Emmy 2021 la serie que protagoniza Pedro Pascal?

La serie del destacado actor nacional Pedro Pascal, The Mandalorian, recibió un número importante de nominaciones en los próximos premios Emmy que se celebran esta noche.

El spin-off live action de "Star Wars" en el servicio de transmisión Disney Plus recibió la sorprendente suma de 24 nominaciones en 19 categorías para los premios, empatando con el drama de la familia real de Netflix "The Crown", que también recibió 24 nominaciones.

El año pasado la serie también fue destacada entre lo mejor de la tv llevandose 15 nominaciones.

Durante dos años consecutivos, la serie Star Wars de los autores intelectuales Jon Favreau y Dave Filoni, The Mandalorian, ha sido reconocida por los premios Emmy con una codiciada nominación a Mejor Serie Dramática. En total, la temporada 2 de The Mandalorian de Disney y Lucasfilm obtuvo 24 nominaciones en la 73a edición anual de los Primetime Emmy Awards, igualando al también nominado a la mejor serie dramática The Crown con la mayor cantidad de nominaciones en general.

Sin embargo, lamentablemente, una vez más, el protagonista de la serie, Pedro Pascal, fue excluido de las nominaciones en las categorías a mejor actor.

¿A qué categorías está nominada y contra quiénes compite The Mandalorian?

Mejor serie



The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This is Us (NBC)

Mejor actor secundario





Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Chris Sullivan (This Is Us)

Mejor Dirección



Bridgerton (Diamond Of The First Water, Julie Anne Robinson)

The Crown (Fairytale, Benjamin Caron)

The Crown (War, Jessica Hobbs)

El cuento de la criada(The Wilderness, Liz Garbus)

The Mandalorian (Chapter 9: The Marshall, Jon Favreau)

Pose (Series finale, Liz Garbus)

Mejor Guion



The Boys (What I Know, Rebecca Sonnenshine)

The Crown (War, Peter Morgan)

El cuento de la criada (Home, Yahlin Chang)

Territorio Lovecraft (Sundown, Misha Green)

The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi, Dave Filoni)

The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue, Jon Favreau)

Pose (Series Finale, Ryan Murphy, Brad Falchuck, Steven Canals, Janet Mock)