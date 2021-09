Tripathi Anupam como Abdul Ali

El trabajador inmigrante paquistaní Abdul Ali perdió varios dedos en un accidente de fábrica, pero nunca fue compensado y necista el dinero. Esto lo lleva a regresar a la fábrica y enfrentar a su ex jefe, para exigir su pago, sin embargo, tras una discusión se provoca otra accidente, en donde su jefe es quien pierde sus propios dedos en la confrontación, lo que lleva a Abdul a tomar su dinero y huir.

Desesperado Ali se ofrece nuevamente como voluntario para unirse a Squid Game. El actor nacido en India Tripathi Anupam tuvo un pequeño papel en el drama coreano de Netflix Space Sweepers.

Oh Young-Soo como Oh Il-Nam

El jugador más viejo de la competencia, se une al equipo de Gi-hun. El veterano actor Oh Young-soo es conocido principalmente por interpretar el papel de monje en Un pequeño monje de 2003.

Wi Ha-Joon como Hwang Jun-Ho

Después de seguir las pistas que cree que podrían llevarlo a su hermano desaparecido, el oficial de policía de Seúl, Hwang Jun-ho, se infiltra en la arena de la competencia como uno de los miembros que dirigen el lugar.

El actor Wi Ha-joon tiene una extensa filmografía, que incluye la película de terror Gonjiam: Haunted Asylum, el drama romántico Something in the Rain y el thriller de 2021 Midnight, en el que Ha-joon asume el papel de un asesino en serie.