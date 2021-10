Lo que partió como un secreto a voces, luego pasó a ser un conflicto de declaraciones cruzadas en redes sociales y ahora es una pugna más que conocida: Dwayne Johnson y Vin Diesel no se llevan bien, incluso han tenido duras formas para referirse el uno sobre el otro.

Obviamente, el feudo partió mientras filmaban la octava entrega de la saga Rápido y Furioso. Desde entonces ha tenido múltiples episodios, con Johnson tildando de "candy ass" a su compañero de elenco y principal rostro de la franquicia.

Por su lado, cuando parecía que el asunto ya se había aplacado, Diesel sostuvo recientemente que su actitud fue ruda con The Rock buscando mejorar su actuación.

Y ahora, se acaba de escribir otro capítulo, luego de que Johnson diera una nueva y extremadamente sincera entrevista a Vanity Fair, donde terminó refiriéndose al tema. Curiosamente, el actor manifestó su arrepentimiento por el post en Instagram, con la que sacó a la luz pública el conflicto, no por lo que dijo sino que por no mantener en privado la pelea.

The Rock sostuvo que "quise decir lo que dije. Con seguridad. Siento lo que digo cuando lo digo. Pero expresarlo públicamente no fue lo correcto".

"Causó una tormenta de fuego. Sin embargo, curiosamente (fue) como si todos los miembros del equipo encontraran su camino hacia mí y me agradecieran en voz baja o me enviaran una nota", postuló por otro lado.

Aunque admitió una vez más que "sí, no fue mi mejor día compartir eso. No debería haber compartido eso porque al final del día, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas como esa. Y me ocupo de ese tipo de tonterías lejos del público. No necesitan saber eso. Por eso digo que no fue mi mejor día".

Dwayne Johnson en la portada de Vanity Fair, a propósito de la reveladora entrevista.

Dwayne Johnson vs. Vin Diesel: ¿La pelea tuvo consecuencias?

La entrevista también se adentró en las consecuencias de esa publicación, revelando que "hubo una reunión" con el hombre tras Dominic Toretto.

"No lo llamaría una reunión pacífica. Yo lo llamaría una reunión de claridad. Él y yo tuvimos una buena charla en mi tráiler, y fue en esa charla que realmente quedó muy claro que somos dos extremos separados del espectro. Y accedió a dejarlo allí", explicó Dwayne.

Y continuó indicando que son "dos personas filosóficamente diferentes y abordamos el negocio de la realización de películas de dos maneras muy diferentes".

"[Mi] filosofía es la de ir al trabajo todos los días. Mirando a todos como socios iguales y mirando al estudio como socios iguales. Y mirar al equipo, independientemente de dónde se encuentre, ya sea en la hoja de llamadas o de otra manera, como socios iguales, con respeto y humildad, y siendo respetuoso con el proceso y con todos los demás seres humanos que están aportando al mismo tiempo tanto trabajo duro y sudor. Y creo que siempre ha sido importante para mí ser sincero y mirar a alguien a los ojos. Y si dices que vas a hacer algo, hazlo", recalcó.

Fue justamente en esa última declaración que Johnson dejó entrever los orígenes del conflicto, al postular que su incomodidad tiene que ver con el desempeño laboral de Diesel y sus formas de trabajar.

Por su lado, Vin ha sido más directo al criticar a su contraparte al indicar que le demostró "amor duro" para "llevar esa actuación donde tenía que estar". Sobre esos dichos el ex luchador aseguró que le provocan risa.

"Una parte de mí siente que no hay forma de que dignifique esas tonterías con una respuesta", postuló categórico Johnson.

"Pero esta es la verdad. He dado la vuelta a la manzana muchas veces. A diferencia de él, yo no vengo del mundo del teatro. Y, ya sabes, surgí de manera diferente y me criaron de manera diferente. Y vengo de una cultura y un entorno completamente diferentes. Y entro en cada proyecto dándolo todo. Y si siento que hay algunas cosas que hay que arreglar, manejar y cuidar, lo hago. Y es así de simple. Así que cuando leí eso, como todos los demás, me reí. Me reí mucho. Todos nos reímos. Y en algún lugar estoy seguro de que Fellini también se está riendo", concluyó.