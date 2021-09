La actriz y representante chilena en el Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, estuvo presente en El Cuestionario que emite Wapp TV, que conduce Julio Jung Jr., en donde se refirió a los crueles comentarios que ha recibido por la enfermedad que padece.

Recordemos que la intérprete ha hablado en numerosas oportunidades sobre la artritis reumatoide que padece.

Según recoge Glamorama, la actriz señaló: "El Miss Universo debería continuar, siempre y cuando se empiece a valorar lo que se está hablando ahora, dejar los estereotipos de belleza que nosotros mismos creamos. Si eres alta, delgada, más gordita, da lo mismo".

"Estamos en una época en la buscamos mujeres empoderadas, que tengan mensajes, líderes. Y si el Miss Universo se enfoca hacia ese lado del empoderamiento femenino de todas maneras tiene que seguir".

“Porque es una experiencia muy bonita, en el sentido de que tienes minas súper inteligentes con proyectos sociales súper importantes y es una plataforma muy grande para poder mostrarlo y para poder hacerlo crecer. Entonces si sigue de esta manera, para mí que siga".

“Tampoco tienes que dejar fuera esas modelos perfectas. Deja a la mina que uno cree que es perfecta, pero mete todo. Todo es igualmente importante”

Sobre si sintió esa presión, Nicolás señala: "Sí. Mi organización para nada, ellos fueron ‘mientras tú te sientas contenta contigo misma, dale’. Pero la presión social de afuera sí. Me llegaron mensajes atroces. Pero también no se esconda detrás de las pantallas. Si piensa eso, dígamelo a la cara cuando me vea en la calle. La mina hater… Perdón (ríe)”

Daniela también se refirió a uno de los mensajes más fuertes que le enviaron, el cual además publicó en sus redes sociales para exponer a la persona. “Me llegó uno que decía ‘¿cómo se te ocurre ir a representar a nuestro país si eres coja, estúpida?’. Porque tengo una enfermedad que me produce problemas para caminar.

"Entonces soy una estúpida porque cómo se me ocurre representar a mi país en una pasarela donde no puedo caminar bien, que ojalá mi enfermedad me dejé postrada pronto. Y, de hecho, ese lo subí”. comentó la actriz.