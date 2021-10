Daniella Durán sorpresivamente habló sobre la cercana relación que la unió al jugador de La Roja Arturo Vidal, e incluso entregó detalles de la polémico video que mostraba en mal estado al futbolista, momento en el que ella estuvo presente.

La periodista colombiana conversó con Cecilia Gutiérrez por medio de una transmisión en vivo este miércoles en Instagram, donde explicó su versión del polémico momento que confirmó que ocurrió en agosto pasado, a diferencia de lo que se pensó en un primer momento.

Durán contó que "eso fue cuando yo estuve en Milán. Eso fue en agosto. En definitiva, ni siquiera había empezado la serie de fútbol. Fue un día libre que Arturo tuvo. Inclusive, creo que al día siguiente yo ya me devolvía a Colombia".

"Fue un día que tuvimos la oportunidad de salir a comer juntos. Estábamos hablando, teníamos unos proyectos en conjunto, estábamos tratando de mirar unas cosas. Pienso que la gente, en verdad, y quiero aclarárselos, le tira muy duro a Arturo", lamentó.

Eso para luego indicar que "cuando yo vi las noticias, porque yo estoy acá [Madrid], entonces me levanto con las noticias con horario diferente; me levanté como 'qué pasó?'. Sabía perfectamente que no era de estos días, que Arturo está en Chile, y que inclusive en el video estoy yo. Yo soy la que salgo ahí en el video tratando de decirle 'ya vámonos, ya es hora'... No sé qué".

"Pero, bueno, es un ser humano", defendió Daniella. "Yo sé que muchos de su país lo tildan porque le gusta salir y de pronto le gusta compartir con sus amigos. Pero no se imaginan, es un tipo súper respetuoso".

"Obviamente, nos tomamos unas copas y eso. Pero él estaba muy tranquilo. En ese momento, fue algo que terminamos temprano y ya nos íbamos a la casa. Yo no había tomado, por lo que prefería conducir el auto".

"Pero pienso que la gente le tira mucho a una persona, como si los futbolistas o como si cualquier deportista tuviera que ser perfecto. Y son seres humanos que le gusta tomar, le gusta salir, les gusta divertirse. Algunos no, algunos están encerrados en sus casas. Es su vida. Para algo ha trabajado. Para disfrutarla de la manera que él quiera disfrutarla. No hay nadie que pueda juzgar a una persona que toda la vida se ha partido trabajando, para sacar adelante a su familia, a sus hermanos y todo. Y que un día que quiera salir de fiesta, ni siquiera se pueda dar ese derecho", postuló la periodista.

"Que Arturo Vidal salga de fiesta... Yo lo viví con él en Miami... O sea, no podíamos ir a ningún lugar con mis amigos, no podíamos estar en ningún lado, porque era la cámara ahí encima de él. Eso fastidia. Hay gente que no lo vive, que no sabe como es. Pero es un figura reconocida a nivel mundial. Entonces, que él se quiera salir un día estar con sus amigos, no lo puede hacer".

"Pienso que le dan muy duro a una persona que simplemente quiere ser una persona, quiere ser un humano más", puntualizó.

Ahora, Daniella también confesó que "me sorprendí que este video se haya demorado tanto, porque ese día había gente filmando. Se lo comenté a Arturo, le dije que había muchos filmando. Inclusive, cuando llegamos fuimos y nos cambiamos, y también había gente ahí filmando. Así que seguramente, si salen más videos, pues son de ese día".