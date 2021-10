En un romance que parecía que no iba a acabar hasta que la muerte los separara... Adriano Castillo acaba de confirmar que puso fin a su relación con la reconocida actriz y vedette, Beatriz Alegret.

En medio del programa Los 5 Mandamientos, el actor reconocido por interpretar al icónico Compadre Moncho confesó a Martín Cárcamo que "mi estado actual es que estamos separados con Beatriz".

"Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación", expuso.

Por otro lado, sostuvo que "tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado. Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella".

Además, comentó que "ya tengo 80 años y voy a tener que enfrentarlo como se debe enfrentar a los 80 años, pero siempre he dicho que cuando las cosas tienen que terminar tienen que terminar".

"No sacas nada con alargarlo indefinidamente porque no vas a tener un buen resultado", puntualizó.

Fue el programa Éxito el que unió a Adriano Castillo y Beatriz Alegret. Allí ella participó como vedette, entonces el quedó encantado con ella. Si bien nunca se casaron hicieron toda una vida juntos.