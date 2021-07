Adriano Castillo revela hilarante anécdota de cuando lo reconocieron en un motel

El actor Adriano Castillo estuvo presente en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa de conversación de CHV, en donde habló acerca de distintos momentos de su vida laboral y personal.

En ese contexto, el recordado actor de Los Venegas respondió la pregunta que le hizo el conductor del espacio Julián Elfelbein sobre si su personaje, el "Compadre Moncho" le ha traído consecuencias por su popularidad y el reconocimiento que tiene.

"La verdad que me han confundido muchas veces con mi personaje, yo soy un tipo serio, riguroso, estricto. Jamás ando en malos pasos, pero me han confundido y me han cargado varias cosas", comenzó señalando.

"En pleno huérfanos un señor me detiene y me dice hasta cuando, hasta cuando usted me engaña con mi esposa. 'no lo conozco, ¿de qué esta hablando?' otro tipo parecido a mi seguramente andaba con su señora".

Luego reveló que una vez visitó un motel pensando que nadie lo reconocería. "Entre todo tapado, me meto a una cabaña que había ahí e inmediatamente pedí un par de piscolas "que se va a servir compadre Moncho?' y ahí fregamos". señaló entre risas.