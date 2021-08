Este viernes 13 de agosto es un día muy especial, sobre todo para los supersticiosos, porque según la creencia popular cualquier viernes que caiga en el día 13 de un mes se considera un día de mala suerte.

Esa creencia se hace presente en gran parte del mundo, sobre todo en las culturas occidentales. De hecho, algunas personas realizan ciertas acciones para evitar la mala suerte que podría generar ese día.

Entre las actividades más ejecutadas para contrarrestar las energías negativas de los viernes 13 se encuentran levantarse con el pie derecho, usar ropa interior roja, no limpiar, evitar cruzarse con un gato negro, no mirarse en espejos rotos, no derramar sal, no pasar por debajo de escaleras y tocar madera para evitar cosas malas.

Mucho se sabe sobre tradiciones par alejar la mala suerte, pero poco se habla del origen del viernes 13. Conoce más detalles a continuación.



¿Cuál es el origen de viernes 13?

Se cree que el origen se remonta al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el Rey Felipe IV de Francia comenzó una persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, acusándolos ante el Papa Clemente V por sacrilegio, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos.

Pero, el verdadero objetivo del Rey era eludir deudas que tenía con la orden militar.

Así, la madrugada del viernes 13 los Templarios fueron arrestados y se les torturó para que se confesaran culpables. Los líderes de la orden fueron condenados a muerte o a cadena perpetua.

Antes de ir a la hoguera, el gran maestro de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, lanzó una maldición a sus verdugos.

"Dios conoce que se nos trajo al umbral de la muerte con injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos condenan sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad", dijo.

Así se habría originado el temor por los viernes 13, el cual ha dado vida a un sin número de supersticiones.