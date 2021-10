El técnico de la selección chilena habló del choque de este domingo ante los guaraníes. Dijo que no piensa en dejar a la Roja, pero está alerta.

Martín Lasarte enfrenta a Paraguay pensando en su futuro: "Sabemos que, de no sumar puntos, nos pone en un aprieto"

La selección chilena tocó fondo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y quedó desesperada. La Roja está fuera de la carrera por un lugar en la cita deportiva, pero todavía quedan los últimos cartuchos por agotar.

El equipo de Martín Lasarte suma apenas siete puntos y está muy lejos de los puestos de clasificación directa. Incluso hasta del repechaje. Pero pese a que todo el panorama parece desalentador, hay optimismo de levantar el rumbo para dar la pelea hasta el final.

En conferencia de prensa, Machete habló de lo que se viene no solo para el equipo sino también en lo personal, ya que más derrotas terminarían con su crédito y le costaría el puesto. "Sabemos que en esta triple jornada, de no mediar una consecución de puntos, nos pone en un aprieto", reconoció.

De hecho, el técnico de la Roja además de asumir el mal momento, recalcó que prefiere no pensar en su salida. "Trato de solventar de la mejor forma posible. Teníamos la ilusión de los siete o nueve puntos, que ya no es posible. Pero vamos por los seis, es mi único pensamiento hoy en día".

"Los momentos en el fútbol, de no conseguir objetivos, se viven con presión externa e interna. Uno viene para cumplir objetivos y los puntos en disputa no reflejan eso. Uno siente que no se está recorriendo el camino que deseaba", agregó sobre cómo llegan a la instancia.

Eso sí, Lasarte no se quiere hacer problemas y trata de tomarse todo el momento que vive Chile de la mejor manera. "Hay ambiente externo que influye, pero es el recorrido. Me ha tocado buenas y malas. Lo veo con tranquilidad y poniendo lo mejor"

Obligado a sumar

Ante Paraguay y Venezuela, Martín Lasarte está obligado a sacar los seis puntos. Si quiere mantener su puesto y a Chile en la lucha por un lugar en Qatar, hay que ganar todo lo que viene por delante.

"Cuando uno inicia un proceso, lo único que piensa son en estos tres partidos en una semana. Yo he trabajado aquí, he dejado contratos de lado por entender que hacia mal a alguien. Hoy creo que podemos darle vuelta la situación, podemos estar en carrera", dijo ilusionado el DT.

Finalmente tuvo palabras para los guaraníes, rivales de este domingo y el primer gran obstaculo para definir su futuro. "Paraguay es una selección que, sobre todo de visita, se vuelve dura y difícil de sortear. Estuvimos esta mañana viendo imágenes situaciones y manejando posibilidades para solventar esas situaciones. En la tarde trabajaremos en ellas y veremos si nos da el camino al triunfo".

