El ex arquero de la Roja analizó la victoria de Chile contra Venezuela y valoró la experiencia y clase de Arturo Vidal para desempeñarse contra la Vinotinto o Alemania con gigante jerarquía.

Johnny Herrera destaca la jerarquía del King: "Siempre recuerdo cuando me tocó jugar ante Alemania y Arturo Vidal le ganó siempre a Mertesacker"

La selección chilena derrotó por 3-0 a Venezuela en el estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 12 de las eliminatorias a Qatar 2022 y la Roja cierra la triple pasada de octubre con seis de nueve puntos en el bolsillo, de vuelta a la carrera por un pasaje a la próxima Copa del Mundo.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera destacó la figura de Arturo Vidal en el mediocampo de la Roja, junto a un equipo que a su juicio no tuvo puntos bajos.

“Siempre recuerdo cuando me tocó jugar ante Alemania y Arturo Vidal fue a marcar a Per Mertesacker, que mide dos metros. Antes que saliera la pelota le pegaba un empujón y lo movía, siempre le ganó y el otro le sacaba 30 centímetros. Ese bagaje y oficio se nota y hoy a Venezuela le faltó”, dijo Herrera.

El ex arquero de la U y la selección agregó que “fue un gran partido desde Claudio (Bravo) hasta Meneses. Nos deja en pelea de nuevo. Si nos decían antes que se iban a dar todos estos resultados, que volvíamos a la pelea… Y eso pasó. Quedamos ahí, Chile depende de Chile y qué mejor que ratificarlo ante dos rivales directos para poner una patita más en un repechaje o un cupo directo al Mundial”.

El otrora 25 y 23 agregó que “Chile salió decidido a no perder ninguna pelota dividida y las ganó prácticamente todas. Había una convicción de ganar a como dé lugar y se demostró de principio a fin. Eso da tranquilidad para afrontar los partidos que vienen ante rivales directos. Con cuatro puntos en la próxima pasada me conformo, te mantiene vivo hasta el final”.

Por último, Herrera también destacó el aporte de Diego Valdés: “lo conozco de chico, jugué con él en Audax. Fue un gran acierto de profesor Lasarte, no quiso cambiar el esquema. Hoy faltó uno de los mejores en la historia de nuestro país y Valdés hizo prácticamente no acordarse del gran Charles Aránguiz. Se comió la cancha”, sentenció el ex arquero.

Ahora la Roja espera hasta noviembre para visitar a Paraguay y recibir a Ecuador. ¿Clasificará la selección chilena a la Copa del Mundo de Qatar 2022? Comenta con nosotros.