No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este sábado es el vamos al Patagonian World Marathon, la denominada “carrera más linda del mundo”, que recibirá a más de 900 competidores divididos en cuatro distancias.

La iniciativa que nació en los meses más duros de la pandemia es el resultado del trabajo en conjunto entre la organización y las autoridades de la Región de Magallanes para resguardar la Octava Maravilla del Mundo, y sobre todo reactivar el turismo en la zona luego de los confinamientos.

Para Massif, organizadores del evento, “es un orgullo estar al frente de esta hermosa iniciativa y mostrar, a través del deporte, las bondades de la Octava Maravilla del Mundo: las Torres del Paine”, comentó el director de la prueba, Sebastián Arancibia.

Por lo mismo, no dejar detalles al azar fue el gran objetivo del trabajo previo y hacer de esta competencia “un lugar que combine la actividad física, el respeto por la comunidad y el entorno, y la experiencia de hacerlo en la mejor geografía de Chile”, detalló Arancibia.

Los corredores, en su mayoría están hospedados en Punta Arenas y Puerto Natales, ya viven la previa de este desafío que contempla las categorías 10, 21, 42 y 50K.

"Acá no hay que fijarse tanto en los tiempos, igual nos hemos preparado harto. Lo más importante es cuidar el medioambiente. Es en las Torres, haciendo deporte un lugar tan importante de la geografía chilena es muy emocionante. Está todo muy claro y expedito para los corredores”, comentó José Alvarado, runner nacional.

RedGol también forma parte del Patagonian World Marathon en Torres del Paine junto a Radio La Clave. Foto: Javier Navarro.

Las Torres del Paine recibirán a los competidores de cara a la Patagonian World Marathon. Foto: Guille Salazar.

La meta del Patagonian World Marathon en Torres del Paine junto a Radio La Clave. Foto: Javier Navarro.

Hasta un arcoíris se hizo presente en la previa del Patagonian World Marathon en Torres del Paine junto a Radio La Clave. Foto: Javier Navarro.

La coordinación entre las autoridades y la organización del Patagonian World Marathon contemplan el no ingreso de vehículos en los distintos tramos y por horarios e incluso reprogramar la visita a Torres del Paine, para así respetar cada uno de los rincones del lugar.

“Respetaremos cada uno de los rincones del Parque; y los corredores también. Por eso es bueno informar cada detalle, así no se producen inconvenientes. Esta carrera es simbólica, porque mostrará lo mejor de nuestra tierra y por lo mismo, sólo por ese día, es relevante que la comunidad sepa de las restricciones. Hemos hecho todo el trabajo con absoluta humildad y respeto por toda la Región. Nos preocuparemos de la limpieza, de la basura, de entender que el entorno y el cuidado de lo nuestro es lo más importante”, concluyó Sebastián Arancibia.