Luego de pasar el tercer y definitivo corte en el Washington Football Team, el nacional Sammis Reyes se convirtió oficialmente en el primer chileno en disputar la poderosa NFL de fútbol americano en Estados Unidos.

El oriundo de Talcahuano se ganó un lugar entre los 53 jugadores del equipo tras convencer al entrenador Ron Rivera a punta de talento en los pocos minutos que tuvo en pretemporada. Ahí, siempre estuvo acompañado por hinchas chilenos en las galerías, firmando hasta banderas tras los duelos.

Así, el ala cerrada del Washington ya alista lo que será el inicio de temporada en la NFL, cuando este domingo 12 de septiembre haga su estreno al enfrentar a Los Angeles Chargers, en el FedEx Field. Este duelo será a las 14:00 horas de Chile, en un calendario que ya se dio a conocer.

"Represento a Chile, a toda la comunidad latina en EE.UU. y es importante para los niños ver que hay personas de nuestra raza que pueden hacer cosas grandes, porque cuando yo estaba creciendo si no era en el soccer (fútbol) no habían estrellas, no había gente a la cual nosotros podíamos mirar y decir ‘yo quiero ser como él’", dijo el chileno, en la previa a su estreno.

A su vez, Sammis reconoció que además de lo deportivo, lo social en cuanto a sus raíces también lo motiva en la NFL, declarando que "tomo con mucho respeto y pasión el poder mostrarle otro camino a la juventud de Chile, Latinoamérica y de habla hispana".

Sammis Reyes alista su debut con la dorsal 80. (Foto: Archivo)



¿Cuáles son las fechas clave de la NFL?



De cara a la temporada de fútbol americano que inicia este jueves 9 de septiembre su fase regular en Estados Unidos, Sammis Reyes, el Washington Football Team y el resto de equipos tendrán las siguientes fechas importantes en el calendario de la NFL:

- 9 septiembre 2021 : Inicio fase regular

- 15 y 16 Enero 2022 : Juegos de Playoffs Ronda Wild Card.

- 22 y 23 Enero 2022 : Juegos de Playoffs Divisionales

- 6 Febrero 2022 : NFL Pro Bowl, Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

- 13 Febrero 2022: Super Bowl LVI, SoFi Stadium, Inglewood, California.

A continuación te mostramos el calendario de Sammis Reyes y el Washington en la fase regular:

Calendario del Washington Football Team.