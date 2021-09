Zlatan Ibrahimovic muestra su lado más humano: "No soy Hulk, no soy Superman"

Si hablamos de personajes en el fútbol mundial, el nombre de Zlatan Ibrahimovic de inmediato se nos viene a la cabeza. El delantero sueco del AC Milan ha tenido una carrera llena de momentos inolvidables y donde siempre se le ha visto con grandeza.

Pero lejos de todo lo que el propio jugador comenta, se esconde un humano común y corriente que tiene días de dulces y agraz. Así lo dejó claro el propio león, quien en conversación con France Football se sinceró como pocas veces.

Zlatan contó detalles inéditos de su vida y reconoció que no siempre es el ser imponente que muestra en la cancha. "Tengo una parte de fragilidad. Tengo emociones, partes de debilidad, cosas que me duelen. No soy Hulk. No soy Superman. Me ves en el campo siempre confiado, afuera también, pero tengo una parte de fragilidad. Tengo mis debilidades, mis emociones. Es natural".

Zlatan se sinceró como nunca y contó detalles sobre su vida. Foto: Getty Images

"Cuando llegas a un nivel como el mío, no tienes otra opción. No estoy aquí para compartir mi vida con todo el mundo. Soy un futbolista profesional, comparto lo que quiero compartir. No soy el payaso de Instagram que se despierta y se pregunta cuál será la mejor foto para saludar", agregó fiel a su estilo.

ver también Doblete de Cristiano y el United es líder

Ibrahimovic recalcó que prefiere mostrar su carrera antes que su vida. "Quiero compartir las cosas de mi vida diaria profesional. Para mí, existe la privacidad, que es muy importante. Eso no lo comparto. Y hay vida profesional, la comparto porque es parte de mi trabajo. No escondo nada. Solo me guardo mi privacidad".

Por otro lado, el delantero del Milan reconoció que la idea del retiro es una decisión difícil. "Para todos los jugadores, es muy difícil retirarse. Durante tu carrera, estás programado. Todos los días te levantas, desayunas, entrenas, terminas de entrenar, y luego alguien te cuida, te preparamos el almuerzo, vienes a casa, descansas, pasas el rato con tu familia o lo que sea, y al día siguiente es lo mismo".

Zlatan insistió en ello, señalando que "pulsas "repetir". Estamos programados en nuestras cabezas. Y han pasado veinte o veinticinco años para mí. Ya no estás programado y estás entrando en un nuevo capítulo en tu vida. Y eso me asusta".

Finalmente dijo que una vez cuelgue los botines, no lo veremos más. "Después de mi carrera, quiero desaparecer... Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes lo que has pasado mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida".