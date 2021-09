Uruguay vs Bolivia | Ver EN VIVO ONLINE GRATIS y por TV la fecha 6 de Eliminatorias a Qatar 2022

Todo para conseguir una victoria tiene Uruguay en la fecha 6 de Eliminatorias a Qatar 2022 contra Bolivia en Montevideo. Jornada pendiente de marzo y que será el segundo partido de esta fecha triple.

Y es que la Celeste tiene el futbol y la historia de su lado para ganar este domingo al cuadro boliviano, que si bien no está totalmente desplazado de la lucha por clasificar al próximo Mundial, la historia no beneficia a los altiplánicos, que no han sumado puntos en suelo charrúa.

El cuadro de Óscar Washington Tabárez viene de igualar de visita con Perú, alcanzando los 9 puntos y ubicándose cuarto en la tabla, con los mismos puntos que Colombia pero mejor diferencia de gol. Ahora la oportunidad de sumar de a tres es grande, esto a pesar de que el Maestro no puede contar con Edinson Cavani ni Luis Súarez.

Esperanza que le da a Bolivia la ausencia de las estrellas uruguayas para poder lograr un buen resultado de forastero y así, no tener tan lejos la pelea por ir a Qatar. Los dirigidos por César Farías tienen 6 puntos tras igualar de local con Colombia y se ubican en el mismo puesto que la selección chilena, pero con diferencia de gol más deficiente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Uruguay vs Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas?



Uruguay vs Bolivia juegan este domingo 5 de septiembre a las 19:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Uruguay vs Bolivia?



El partido será transmitido por TNT Sports 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Uruguay vs Bolivia?

