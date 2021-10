La destacada comunicadora de Perú adelanta lo que será el choque ante la selección chilena el próximo jueves y sentencia que el equipo de Ricardo Gareca es favorito para la victoria. "De todas formas, no hay que mirarlo por encima, porque en los momentos más difíciles suele despertar Chile", advierte.

Todavía no cumple treina años y ya está convertida en una de las voces más autorizadas del periodismo deportivo peruano. Se trata de Milena Merino, conductora de GOLPERÚ que está a un paso de los 200 mil seguidores en sus redes sociales.

Redgol tomó contacto con la comunicadora en la antesala del Perú-Chile este jueves por Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022: "Un saludo para muchos peruanos allá, que están viviendo la emoción del Clásico del Pacífico. Para nosotros es un clásico, realmente siempre el partido con Chile es distinto, tiene condimentos especiales"

Lo cierto es que el momento de ambos combinados, lejos de la zona de boletos para el próximo mundial, acelera las pulsaciones. "Es importante saber que las dos selecciones necesitan ganar, así que seguramente será un partido durísimo, muy reñido", vaticina la reportera.

Pero Milena tiene confianza en lo que pueda hacer su selección el próximo jueves, cuando reciba a Lima en el estadio Nacional, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. "Creo que Perú es favorito", sentencia.

Milena Merino es una de las figuras de mayor renombre en el periodismo deportivo peruano

"Hay un leve favoritismo que tampoco es abismal. Va a ser un partido parejo, sin embargo Perú parte con tres puntos importantes a su favor. Es local, tiene menos bajas que Chile y por la posición que tiene en la tabla, tiene que ser favorito", reflexiona.

"No deberíamos sacarnos esa responsabilidad y bajar la atención. Debiéramos tener la consigna de ganar, porque aparte para mí el partido con Chile es un punto de quiebre. Si no se consiguen los tres puntos, Ricardo Gareca debiera empezar a pensar en otra planificación y no en lo que es Qatar", remarca Merino.

Chile viajará este miércoles a Lima para enfrentarse el jueves a Perú, por las Eliminatorias para Qatar 2022

Las ausencias complican a Chile



A la ausencia de Arturo Vidal por suspensión, la semana pasada se sumaron las de Eduardo Vargas y Eugenio Mena por lesión. Y Milena Merino cree que ahí radica una de las ventajas comparativas que tendrá Perú el jueves.

"Son bajas importantísimas. Uno de los jugadores más importantes de Chile sin duda alguna es Arturo Vidal. Es como cuando no estaba Paolo Guerrero, porque ahora está recuperado pero igual está a un 50 por ciento", explica.

La comunicadora refrenda que "la baja de un referente siempre es importante, y cuando se suma la de Vargas, Perú se pone con la presión y la responsabilidad de ser favorito, por cómo llega y el plantel con el que llega. No ha quedado ningún nombre fuera en la nómina inicial de Gareca. en cambio Chile tiene bajas sentidas e importantes", advierte

"De todas formas no hay que mirarlo por encima", avisa. "Porque en los momentos más difíciles suele despertar Chile. Veremos cómo vuelve Alexis Sánchez. Es importante ver cómo va a estar ese día. Siempre va a marcar diferencias, ha sido muy exitoso", complementa.

