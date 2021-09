La albirroja buscará cortar una racha de partidos sin ganar ante el colista de las clasificatorias, de no conseguirlo, Toto Berizzo quedaría muy complicado en la banca guaraní.

Paraguay vs Venezuela: Horario, cómo y dónde ver la última jornada de la triple fecha eliminatoria

Duelo de complicados, así se podría definir el partido que protagonizarán las selecciones de Paraguay y Venezuela este jueves en el marco de la 10° fechas de las Eliminatorias Conmebol de cara al Mundial de Qatar 2022.

Paraguayos y venezolanos se enfrentarán en el Estadio Defensores del Chaco, en un encuentro que marcará el termino de la primera triple fecha eliminatoria para ambas selecciones.

La verdad es que el presente de ambos combinados no es el mejor, si bien los guaraníes se encuentran momentáneamente en el 6° lugar de la tabla de ubicaciones con 8 unidades, a dos del repechaje, los dirigidos por Eduardo Berizzo registran seis encuentros sin ganar con cuatro empates y dos derrotas, resultados que tienen muy complicado al "Toto" y ya se especula de un eventual despido al termino del duelo ante la vinotinto.

Venezuela mientras tanto, no lo pasa mejor y actualmente es el colista absoluto de las clasificatorias sudamericanas con apenas cuatro unidades, el cuadro del DT interino Leonardo González, viene de caer un duelo crucial ante Perú y anteriormente lo hizo ante Argentina, por lo que el panorama del equipo donde juega el ex Huachipato Yeferson Soteldo, no es para nada alentador.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Paraguay vs Venezuela por las Eliminatorias?

Paraguay vs Venezuela juegan este jueves 9 de septiembre a las 19:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Paraguay vs Venezuela?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports, sujeto a confirmación por la señal deportiva.

ver también En Paraguay apelan al pasado y citan al veteranísimo Óscar Cardozo

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Paraguay vs Venezuela?

RedGol transmitirá completamente en vivo, online y full HD los partidos de La Roja y toda la fecha triple de Eliminatorias en nuestro sitio (solo para equipos con conexión a wifi y en territorio nacional).

Además, podrás ver el encuentro por streaming en Estadio TNT Sports.