Argentina visitaba a Brasil en Sao Paulo por la sexta fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, duelo pendiente de la suspendida fecha de marzo, pero tras el pitazo inicial el partido tampoco pudo terminar en medio de un bochorno y papelón que recorre el mundo.

Agentes sanitarios del Gobierno brasileño se dejaron caer en la cancha con la intención de sacar a cuatro jugadores argentinos: Emiliano Martínez, Gio Lo Celso, Cuti Romero y Emiliano Buendía, quienes militan en el fútbol inglés y fueron acusados de mentir en la declaración sanitaria que juraron en el ingreso a al país de la samba.

La acción de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil dejó la escoba y el partido se suspendió, generandola furia en Argentina.

Uno de los que reaccionó muy enojado fue el periodista trasandino, Martín Liberman: “el problema son las excepciones. Los organismos de salud están por encima del fútbol. ¡El problema es que las reglas no son claras para todos! Ahora… si los dejaron entrar a Brasil, que los dejen jugar. Si no los dejaban entrar, me parecía lógico. Los futbolistas no son inmunes”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

El Tuit de Martín Liberman en medio del pepelón.

Complementó que “la burbuja de la Conmebol funciona a la perfección hace un año. Pero los viajes continentales son un problema. Y para mí sin duda, las normas sanitarias de un país están por encima de todo. Pero esto es una desprolijidad total. ¡Los hubieran deportado al llegar! ¿Falsearon algo?”.

Sentenció que “la verdad es que todo esto es impresentable. Si les prohibían jugar antes del partido vaya y pase, ¿pero ahora? ¿Con el partido empezado? Impresentable”.

Asimismo, aprovechó para retuitear un mensaje de Ignacio Ortelli y pegarle un palo al Presidente de Brasil, el polémico Jair Bolsonaro: “el impresentable que dijo que el covid era una gripecinha arma este escándalo…”.