El ex defensor de la selección paraguaya no está conforme con el desempeño del entrenador. "Los cambios traen cosas nuevas", cuenta.

Carlos Gamarra dispara contra Eduardo Berizzo en Paraguay: "No está funcionado con este cuerpo técnico"

No la está pasando bien Eduardo Berizzo en Paraguay. Tras igualar como local ante Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, los hinchas y directivos comenzaron a pedir su cabeza en el cargo.

Si bien ya estían trabajando en la fórmula para que el ex ayudante de Marcelo Bielsa deje el puesto, lo encima del partido contra Venezuela del jueves, haría que diriga su último encuentro en el estadio Defensores del Chaco.

Por lo mismo, un ex referente de la selección de Paraguay, Carlos Gamarra, también salió a disparar contra el "Toto", a quien pidió su salida cuanto antes si se quiere clasificar al Mundial de Qatar.

"Si era para cambiar, yo ya lo hubiese hecho antes de la Copa América, creo que se pueden aprovechar mejor los jugadores que tenemos, la mayoría son figuras donde juegan y acá llegan y juegan de forma diferente", comenta Gamarra en ABC.

"Hay que buscar una solución, muchas veces los cambios traen cosas nuevas, los jugadores se motivan de vuelta, no está funcionando con este cuerpo técnico", destaca el ex defensor.

Eduardo Berizzo estaría viviendo sus últimos momentos como entrenador de la selección de Paraguay.

En ese sentido, Gamarra está molesto por la forma que ha tenido Berizzo para conformar el plantel de la selección, donde cree que noe está llamando a los con mejor rendimiento.

"Los cambios son tarde, hay jugadores que están en buen momento y no lo aprovecha, le pone a su jugador que nunca rindió, cuando la gente no lo critica él lo vuelve a poner, caprichos que tiene desde el inicio. Ya no tenemos margen de error, hay que ganar todos los partidos en casa y rescatar puntos afuera", finaliza.

