Días movidos para Gerard Piqué en Barcelona pues sacó a relucir su capitanía al aceptar una notable rebaja salarial que permitió inscribir a los fichajes y en el primer partido sin Lionel Messi se encargó de marcar el gol con el que abrieron el camino para imponerse 4-2 ante Real Sociedad en La Liga.

Unas horas después del compromiso, el defensor se fue a Twitch para conversar con Ibai sobre muchos temas, algunos más triviales y entre esos explicó el porqué de tantas selfies en su cuenta de Instagram. "Todo el mundo me pregunta por lo de las selfies en Instagram. Hay un punto en mi vida que me aburre mucho Instagram, nunca lo había utilizado en mi vida", dijo.

Durante el stream confesó que todo se trataba de algo bastante bobo. No le veo utilidad realmente. "Hay gente que le gusta subir todo el tiempo o mostrar sus cosas, pero yo no soy de ese estilo. Hace un tiempo hubo un compañero, que no diré su nombre, que me decía que él tenía 'engagement' o más 'views' o no sé qué más que le daba Instagram", añadió.

Es por eso que afirma que todo es por molestar. "Entonces me dije 'voy a hacer selfies sólo por aburrimiento, por cachondeo. La gente decía que era algo publicitario pero no es así. Es una gilipollez, nada más. Lo dejamos así", puntualizó.

Piqué tiene claro que la racha de selfies en Instagram se terminará pronto, pero a su debido momento. "Es una gilipollez. Un día pondré 'The End' cuando me aburra de eso y listo", indicó el zaguero que comenzó de la mejor manera su andar en la temporada con gol y una importante victoria.