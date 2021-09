FMS Internacional llegará con todo al escenario de España para llevar grandes minutos de freestyle. Los 5 representantes de cada país (México, Argentina, Perú, Chile y España) darán todo para quedarse con la copa.

En la previa, uno de los grandes representantes de la escena nacional, Pepe Grillo, adelantó lo que se le viene.

Ante la pregunta de RedGol, de si se siente en su mejor momento y de cómo evalúa su última FMS, Pepe sostuvo que: "A mí me gusta mucho más hacer freestyle. Quizás sin el público no tenía tanta presión de tener que enfocarme en batallar, así que pude rapear más libremente que es lo que en verdad me gusta hacer, eso me dio soltura y confianza, estaba en el living de mi casa. No sé si es mi mejor momento, quizás eso fue algún freestyle en el metro, algo loco... Quizás competitivamente puede que esté en mi peak", explicó.