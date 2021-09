Colo Colo venció nuevamente a Unión Española, esta vez por 3-2 en el estadio Santa Laura para un contundente 7-1 en el global tras el 4-0 en la ida en Pedrero, y accedió por segunda temporada consecutiva a la final de la Copa Chile uniéndose a Everton, que había dejado afuera a Coquimbo Unido en la otra llave terminada poco antes del lance que se jugó en Plaza Chacabuco.

Gustavo Quinteros dispuso de varios cambios y en la primera media hora de partido no se vio gran acción salvo una que perdió Javier Parraguez ante Miguel Pinto y otra de Bastián Yáñez frente a Brayan Cortés. Finalmente, desnivelaría y pondría algo de emoción a la llave Cristián Palacios, quien recibió falta penal de Gabriel Suazo y no falló desde los 12 pasos para abrir la cuenta.

No obstante, Colo Colo reaccionaría rápido para sepultar las aspiraciones hispanas. Tras una contra que desperdició Joan Cruz, Pablo Solari apareció con todo: primero a los 43’ tras pase de Ignacio Jara para definir de zurda a palo cambiado y luego a los 45’ en otra contra rapidísima tras un córner que tenía Unión Española a favor que el Pibe aprovechó de gran manera.

Pablo Solari metió una ráfaga, dos goles y cerró la llave en el primer tiempo. | Foto: Agencia Uno

Colo Colo a la final de la Copa Chile ante Everton



En el segundo tiempo, tuvo el empate dos veces Patricio Rubio, no aprovechó y Colo Colo lo hizo pagar. A los 65’, pelota profunda, Javier Parraguez tocó atrás y Marcos Bolados no perdonó a Miguel Pinto para cerrar el partido y la llave, que podía cambiar en su marcador pero no en el equipo que iba a pasar a la final del torneo.

Unión Española batalló de todas maneras y convirtió a los 75’ vía Pato Rubio, no obstante la jugada fue anulada por un offside de Rubén Farfán que “pantalleó” a Brayan Cortés. Y cuando el encuentro se iba, en los descuentos, Gabriel Norambuena definía tras buen centro de Stéfano Magnasco, dio en el travesaño y luego le rebotó a Bruno Gutiérrez para el autugol y el 3-2 que sería final.

Colo Colo accede por segunda temporada consecutiva a la final de la Copa Chile, ya que ganó la anterior a Universidad de Chile en Temuco. De paso, volverá al estadio Fiscal de Talca, donde en febrero disputó otro partido definitorio, pero por no descender. Ahora jugará un título ante Everton el sábado a las 16:30 horas.