Rodrigo Sepúlveda golpea la mesa: ¡No me vengan a decir que este no es un Superclásico!"

Los ocho años que lleva Universidad de Chile sin ganarle a Colo Colo se han convertido en argumento de quienes piensan quitarle el título de "clásico" al choque entre azules y albos, que se reeditará este domingo en Rancagua por el Campeonato Nacional.

Conspicuos integrantes de la familia del fútbol, como Marcelo Espina, Leonardo Véliz y Dante Poli comenzaron a torpedear el choque entre la U y el Cacique. "No es un clásico, es más un derbi", dijo el Cabezón, para incomodar a los forofos universitarios.

Pero a Rodrigo Sepúlveda no le vienen con cuentos. El destacado comunicador se subió a bordo de La Redgoleta para analizar el choque de este fin de semana y revalidar la condición su condición de clásico. "¡Cómo no va a ser un clásico!", exclamó Sepu.

"Aunque un equipo vaya arriba o abajo, da lo mismo. Es el Superclásico. Lo de los años de la U sin ganar le da más aditivos a este Superclásico, porque a la gente le genera la duda sobre si ahora la U romperá la racha, o Colo Colo seguirá su hegemonía", analizó el periodista.

Sepúlveda queda de una pieza frente a este tipo de análisis. "No puedo entenderlo. No entiendo qué argumentos habrán ocupado. Yo sé que hay clásicos regionales, que hay un clásico entre la Católica y la U, pero este es el Superclásico del fútbol chileno", refrendó.

"No me vengan a decir que no es un clásico. A mí no me vengan con cosas, este es el Superclásico del fútbol chileno, es el único Superclásico. El resto son clásicos, pero el Superclásico por historia es Colo Colo contra la U", subrayó Sepu.

El factor público, la experiencia y el valor del clásico



De cara al choque de este domingo, Rodrigo Sepúlveda reconoce que "hoy me comenzó toda la ansiedad con el clásico. Me pongo más ansioso cuando empiezo a conocer las formaciones, porque de lunes a miércoles es un resabio del fin de semana".

Es que el choque entre Universidad de Chile y Colo Colo tendrá condimentos especiales. Por ejemplo, que habrá público en las tribunas por primera vez desde enero de 2020, cuando se jugó la final de la Copa Chile en Temuco.

Universidad de Chile y Colo Colo tienen casi 90 años de clásicos en el cuerpo

"El público es importante, me alegra que vuelva al estadio, pero creo que los grandes jugadores y grandes equipos tienen que estar por sobre la presencia del público. Su rendimiento no puede subir ni bajar si el estadio es lindo o feo, o hay motivación", explicó.

"Sé que al futbolista le encanta jugar con más público, pero si no hay, debe ser igual a mil. Me alegra mucho por el hincha, el fanático que quiere ver el espectáculo. Hoy llegan dos equipos en buenas condiciones y será un espectáculo para disputar", matizó el analista.

Rodrigo Sepúlveda asegura que el clásico tiene su nombre bien ganado por la U y Colo Colo

Las aspiraciones de Colo Colo y la U



Otro factor de relieve del clásico está dado por la tabla de posiciones. Colo Colo es líder y si gana le sacará diez puntos de ventaja a la U. Si lo hacen los azules, se pondrán nuevamente en carrera por el título y se estrechará la parte superior de la clasificación.

Rodrigo Sepúlveda cae en cuenta de eso. "Si Colo Colo le gana a la U, la distancia será de tres partidos. Sideral si Colo Colo mantiene su nivel. Se saca a la U de inmediato. Hoy, el título depende de Colo Colo", analizó.

En caso contrario, "si Colo Colo llega a perder con la U, las dificultad es que la U empiece a tener hambre y que a Colo Colo se le metan más equipos a morderle las piernas. La misión de Gustavo Quinteros es ganar sí o sí, porque se sacará a un rival competitivo".

Colo Colo derrotó a Universidad de Chile en el último Superclásico disputado

Finalmente, Sepu subrayó las diferencias de experiencia entre Quinteros y el técnico azul, Esteban Valencia. "Es distinto, el Huevo sabe ganar y perder un clásico, ponerse la camiseta de la U y yo apelaría a eso, a la historia, a lo emocional, al significado de un clásico".

"Son dos técnicos con diferencias. Quinteros tiene selecciones y títulos en el cuerpo, mientras que Valencia recién empieza a hacer su camino. Recién ratificado en el cargo, puede ser un tremendo espaldarazo si gana. Para Quinteros, un disparo al título", reflexionó el periodista.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán este domingo desde las 16:30 horas en el estadio Parque El Teniente de Rancagua, por la 22a fecha del Campeonato Nacional. El encuentro será dirigido por el árbitro internacional Roberto Tobar.