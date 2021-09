Colo Colo vive un tremendo presente como el flamante bicampeón de Copa Chile y el líder del Campeonato Nacional. Los albos dejaron en el olvido la pésima temporada pasada, donde estuvieron a nada de irse al descenso y levantaron el rumbo de la mano de Gustavo Quinteros.

Uno de los jugadores que más ha tenido que remar para poder sumar minutos es Javier Parraguez. El delantero no ha logrado convencer al técnico del cacique y es uno de los que se verá afectado con la inminente llegada de Facundo Ferreyra.

En conferencia de prensa, Parragol reconoció que quiere pelear una camiseta, pero también confesó algo muy personal. Su madre, tal como lo hiciera en diciembre pasado, lo ha seguido criticando por su rendimiento.

Parraguez reconoció que su madre lo sigue criticando. Foto: Agencia Uno

"Mi mamá todavía me reta (risas). Dentro de todo siempre habló con ella y con la gente que me rodea. No te puedo decir esas cosas, pero había hartos sentimientos encontrados", se sinceró el delantero sobre sus conversaciones con su progenitora.

"Ella también tiene que ver la parte de su hijo y de su equipo favorito. Lo importante ahora es que estamos bien, punteros y queremos alargar esa distancia. Queremos tomar esta recta final con mucho entusiasmo", agregó el artillero albo.

En esa misma línea, aseguró sentirse cómodo en el club gracias al cariño de la gente. "Me siento muy querido, amado como digo siempre(risas). No solamente por los hinchas, sino que también por los compañeros y trabajadores del Monumental. En todo ámbito me siento muy querido. Todos mis compañeros se sienten igual y eso hace que el ambiente sea grato y feliz en el plantel", cerró.