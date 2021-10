Colo Colo derrotó a Palestino 1-2 y recupera ventaja en la punta de la tabla para seguir como líder exclusivo del Campeonato Nacional. El Cacique se recupera de la caída ante Ñublense y le saca cinco unidades de ventaja a Universidad Católica y La Calera.

Tras el duelo, el entrenador Gustavo Quinteros valoró el triunfo y destacó la capacidad de los canteranos para acoplarse al engranaje del equipo.

“Perdimos el partido anterior, pero creo que futbolísticamente merecíamos más. No estuvimos finos ni vulneramos una defensa cerrada y ellos hicieron el gol en dos llegadas o tres. Tenemos que resolver en algún momento esos partidos, como contra Cobresal, pero en la cancha hoy fuimos superiores por momentos y manejamos bien la pelota. Fuimos justos ganadores”, dijo Quinteros a TNT Sports.

Sobre la ausencia de Costa, el DT agregó que “él lo hace bien por delante de los volantes y como extremo, es determinante, pero Gil lo hizo bien hoy pese a que no tuvimos muchos espacios. Conseguimos los goles y jugamos bien por momentos”.

Colo Colo derrotó a Palestino y retoma el camino al título.

“Además estoy contento porque jugaron como cinco juveniles, incluido Solari. Me pone muy contento. Cada vez que tienen que jugar lo hacen muy bien y no extrañamos demasiado a los que no están”, sentenció Quinteros.

Ahora Colo Colo se enfocará en recibir a Huachipato por la fecha 25 del Campeonato Nacional el próximo sábado 9 de octubre. Como dato clave, el Cacique tendrá el aliciente que La Calera tendrá libre y podrá sacarle más ventaja.