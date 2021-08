Hace un tiempo que se viene hablando de que la dirigencia de Blanco y Negro está armando un plan de proyecto para repatriar al arquero Claudio Bravo para que se sume a Colo Colo a partir del 2022. El capitán de la selección chilena actualmente, es suplente en el Real Betis que es dirigido por Manuel Pellegrini, por lo mismo, la posibilidad de que pueda venir al Cacique para la próxima temporada crecen.

En este contexto, el actual guardavalla de los albos, Brayan Cortés comentó la posibilidad del arribo de Bravo y se mostró feliz con la opción, aunque, a modo de broma, dejó en claro que todo es posible si se da una condición.

"Obviamente, pero mientras no este yo. A quién no le gustaría tener a Claudio en su equipo. Es un gran arquero, que ayuda un montón, una gran persona, sería bueno para el club, pero hoy en día estoy yo y hay que aprovechar", expresó entre risas Cortés en radio Agricultura.

Por ahora, la opción de ir por el fichaje de Bravo para la próxima temporada está en estudio, ya que Cortés tiene contrato en los albos y él, se siente muy cómodo.

Cortés y Bravo ya han compartido camarín en la selección chilena. (Foto: Agencia Uno)

"No he hablado más de eso con el club. Tengo contrato, estoy feliz, aprovechando el momento en que estamos, enfocado en eso y si llega algo se verá. Estamos concentrados en ganar la Copa Chile, el torneo nacional y estoy muy feliz en el club", sostuvo Cortés.

Finalmente, volvió a reconocer que le dolió no estar en la Copa América y se ilusiona con ser convocado a la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Me dolió no estar en la Copa América, no me lo esperaba, pero lo tomo como una oportunidad de mejora, de seguir creciendo y de estar en Colo Colo que estoy bien y estar en la Selección es un agrado con esos jugadores y es un orgullo", concluyó Cortés.