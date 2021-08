Emiliano Astorga dice que no le va a renunciar a Reinaldo Sánchez: "Dije que iba a dar la cara hasta el final"

Una de las noticias que impactó la jornada fue la confirmación de Reinaldo Sánchez como nuevo accionista mayoritario de la sociedad anónima controladora de Santiago Wanderers, en medio de la crisis económica y deportiva del cuadro porteño.

Y las miradas se fueron con Emiliano Astorga, entrenador del conjunto caturro, ante una serie de informaciones que adelantaban su renuncia al cargo. Una decisión que el estratega desmintió enérgicamente tras la derrota wanderina frente a Audax Italiano.

"Salió en redes sociales que yo había renunciado, pero yo dije que iba a dar la cara hasta el final. Si los dirigentes quieren sacarme, es otra cosa. No es bueno que este tipo de cosas salgan a la luz antes de partidos como este", expresó Astorga en Rancagua.

El DT manifestó su molestia por este tipo de reportes. "Es raro que antes de un partido importante salga este tipo de comentarios. Nos estamos jugando la vida y mira lo que pasa", clarificó ante las cámaras de TNT Sports.

Emiliano Astorga dijo que no ha hablado con la dirigencia sobre llegada de Reinaldo Sánchez a Wanderers

Para mayor abundamiento, Astorga aclaró que "conmigo no ha hablado nadie hasta el momento. Solamente me dediqué a preparar el equipo para hoy y lo malo es que no pudimos sumar, por circunstancias tan adversas".

El coach wanderino se refería a la polémica del gol de Audax en el último minuto, ya que tuvo su origen en una infracción no cobrada en favor de la visita. "Terminamos perdiendo un partido increíble", completó Astorga.

Desde la llegada al puerto del entrenador oriundo de San Antonio, Wanderers ha perdido todos los partidos disputados, con un balance de dos goles a favor y 14 en contra en seis juegos oficiales.