Claudio Bravo sigue siendo una pieza fundamental tanto para la selección chilena como en el Real Betis. El arquero criollo sigue demostrando un gran nivel a sus 38 años y está peleando la titularidad junto a Rui Silva en España, compitiendo en La Liga y la Europa League.

Pero durante el último tiempo, mucho se ha especulado con lo que pasará para su regreso a nuestras canchas. Algunos ya dan por terminada la aventura del capitán de la Roja en el extranjero y se ilusionan con verlo compitiendo entre los grandes de Sudamérica ya sea con la camiseta de Colo Colo o Universidad Católica.

En diversas ocasiones ha dejado en claro su cariño por el Cacique, el club donde dio sus primeros pasos, pero meses atrás aseguró que es un profesional y jugaría en otro elenco del fútbol chileno. Sin embargo, para que eso ocurra todavía falta, según señaló su representante.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Cristián Ogalde aseguró que a Bravo aún le queda por entregar en Europa. "Hay que preguntárselo a Claudio Bravo y su familia. Creo que es tan competitivo, que hoy está enfocado en cumplir su contrato con Betis y no descarto que siga un año o dos más en Europa".

Para el representante de Claudio Bravo, todavía le queda tiempo en Europa antes de volver al fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

De hecho para el agente del capitán de la Roja, si no es en el Betis, tendrá otros lugares a los que ir. "La vigencia que tiene es altísima, opciones no creo que vayan a faltar. No sé si Chile sea la próxima parada, pero no se quiere retirar".

Nóminas y representantes

Luego de las últimas nóminas de Martín Lasarte en la selección chilena, muchos han levantado el rumor de que son los representantes quienes maquinan para poner a sus jugadores. Sin embargo, Ogalde descartó de plano que eso sea así. "Tengo respeto por quien hace las nóminas. Por más que lo conozca hace años, yo no pregunto lo que pasa. El único jugador que ha estado es Claudio Bravo".

Uno de los jugadores en sus filas es Marcelo Allende quien estuvo en la anterior y generó aún más especulaciones. Pero para el caso del mediocampista también hubo una explicación.

"Es jugador comprado por el Grupo City como talento emergente. Cuando lo hacen, porque lo seguían hace años, lo llevan a Torque, juegan Sudamericana. El cuerpo técnico, siendo uruguayo, naturalmente tiene conocimiento. En la liga uruguaya es un jugador cotizado", cerró.