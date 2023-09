Olympique de Marsella vive una crisis luego de la salida de Alexis Sánchez. La temprana eliminación de la Champions League y tres empates en el inicio de la Ligue 1 indignaron a los hinchas olímpicos, quienes presionaron por la salida del DT Marcelino. Hoy se confirmó su partida.

“Olympique de Marsella considera que los acontecimientos del pasado 18 de septiembre no permiten a Marcelino y a su personal técnico ejercer en buenas condiciones la función para la que fueron contratados. Como resultado de esta deplorable situación, Marcelino y su personal no continuarán”, informaron.

No sólo eso. Tras la reunión con los “representantes de las asociaciones de aficionados” del lunes 18, el presidente Pablo Longoria decidió dejar temporalmente sus labores. El director de fútbol, Javier Ribalta, y el director financiero, Stéphane Tessier, también tomaron la determinación.

“El directorio no puede aceptar amenazas. Sus miembros no pueden tolerar ataques individuales y cualquier forma de difamación pública infundada. Una relación basada en la intimidación no puede garantizar las condiciones mínimas para que el directorio pueda seguir trabajando”, comunicaron anoche.

Las salidas de Marcelino y el directorio golpean al plantel justo antes de su debut en la Europa League. Marsella debuta este jueves 21 de septiembre en la segunda máxima competencia del Viejo Continente. Enfrenta al Ajax a las 16:00 horas por la fecha 1.

¿Qué pasó en Olympique de Marsella?

Las presiones de la hinchada por la eliminación de Champions League y el complicado inicio en la Ligue 1 llevaron a la salida del entrenador Marcelino, quien había asumido hace sólo unos meses. Además, Pablo Longoria dejó la presidencia del equipo galo.

¿Por qué Alexis no siguió en el Olympique de Marsella?

Alexis Sánchez comentó que quería quedarse en el Olympique de Marsella, pero el cuerpo técnico no quiso lo mismo. “De mi parte existió intención de continuar, pero los acuerdos dependen de dos partes, no sólo de mí, y esta vez el cuerpo técnico tenía otras opciones. Pero se respeta”, contó.