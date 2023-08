La situación de Alexis Sánchez preocupa y bastante. El máximo goleador histórico de La Roja sigue sin club a solo días que cierre el mercado de pases en Europa. Por ahora lo más concreto parece Inter de Milán, pero con poco tiempo para las negociaciones, no hay mayor margen de error.

El tocopillano es jugador libre tras su salida en Olympique de Marsella y a pesar de que ha sonado diversos clubes en Europa, Brasil o Arabia Saudita, sigue entrenando en solitario. Eduardo Berizzo mira la situación de reojo, ya que Chile debuta en las Eliminatorias en septiembre y el Niño Maravilla sigue sin sumar minutos.

La cronología que lo tiene sin club

La gran temporada de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella hacía pensar que seguiría por un buen tiempo en Francia. Sin embargo, hubo dos factores que complicaron su continuidad: la salida de Igor Tudor como entrenador y la no clasificación directa a la UEFA Champions League.

Tras terminar su contrato el 30 de junio, las negociaciones entre el chileno y el Marsella siguieron, hasta que estas se cayeron. Que los montos no cerraban, que el tocopillano no quiso seguir, etc. La situación dejó a Sánchez de libre, tras lo cual comenzaron los rumores sin fin.

Arsenal, Juventus y Barcelona sonaron, aunque no terminaron de ser algo concreto. Galatasaray se mostró interesado, el fútbol de Arabia Saudita y equipos del Brasileirao, pero ninguna opción llenó al formado en Cobreloa.

Inter de Milán

En los últimos días, en un giro algo inesperado, apareció Inter de Milán como alternativa. Sánchez salió de aquel equipo por falta de continuidad, pero un año después sus caminos se vuelven a cruzar. “Sánchez tiene muchas ganas de volver aquí. Alexis nos mandó mensajes claros sobre su deseo de volver al Inter, es verdad”, explicó el director ejecutivo del club, Giuseppe Marotta, a Radio Serie A.

Ahora faltan que se afinen los detalles del contrato, algo que que ya ha fallado antes. El mercado de pases del fútbol europeo cierra el 31 de agosto, por lo que no hay mayor tiempo. El Brasileirao tiene plazo hasta el 30 de este mismo mes, mientras la MLS terminó el 2 de agosto. En caso de quedar sin club en el Viejo Continente, Arabia Saudita tiene abierta las inscripciones hasta el 20 de septiembre.