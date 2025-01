Los hinchas chilenos están más que ilusionados con lo que puede pasar este fin de semana en Italia. Alexis Sánchez y Damián Pizarro pueden jugar juntos por primera vez en el Udinese, aunque eso ha quedado en duda en las últimas horas.

El Zebrette choca con el Atalanta en un duelo clave en la lucha por copas internacionales y para el que tiene dos importantes bajas en ataque. Esta situación le estaba abriendo la chance a ambos para ser dupla, pero su técnico dejó en suspenso las cosas.

En la previa del encuentro, Kosta Runjaic habló en conferencia de prensa sobre su plan en delantera. Ahí, más que confirmar a alguno, optó por jugar al misterio y habrá que esperar al encuentro para ver si ocurre.

Alexis Sánchez y Damián Pizarro en duda en el Udinese

Este sábado 11 de enero desde las 11:00 horas, el Udinese recibe a Atalanta buscando seguir cerca de las copas internacionales. Para este duelo, el Zebrette no podrá contar con Lorenzo Lucca por acumulación de amarillas ni Keinan Davis por lesión.

Alexis Sánchez y Damián Pizarro tienen chances de jugar juntos en Udinese, aunque el DT dejó en duda esto. Foto: Photosport.

Esto ilusionaba a todos con ver la dupla de Alexis Sánchez y Damián Pizarro en el bianconeri, aunque todo indica que habrá que seguir esperando. Kosta Runjaic, DT de los chilenos, habló en conferencia de prensa sobre lo que será el choque con la Dea.

“El equipo está bien, trabajamos bien durante la semana y esperamos ver algunas caras sonrientes después del partido. Estamos preparados, conocemos al rival, ellos son uno de los equipos más fuertes de la Serie A, ganaron la Europa League gracias a su juego individual durante 90 minutos”, comenzó señalando.

La buena noticia es que los chilenos están a disposición. “Será un partido intenso, habrá muchos duelos, tendremos que poner pasión pero también calidad en la posesión. Nos hemos preparado bien, la mayor parte del grupo está disponible“.

Eso sí, Kosta Runjaic remarcó que ni Alexis Sánchez ni Damián Pizarro están confirmados como titulares. “Davis ha tenido una recaída y no estará disponible durante las próximas dos semanas. ¿Quién jugará en ataque con su ausencia y la de Lucca? No lo sé todavía“.

De hecho, le metió presión a todos sus delanteros al comparar lo que hicieron ante la Dea en la primera rueda. “En el partido de ida tuvimos a Davis que retuvo muchos balones y peleó con los jugadores centrales, funcionó bien. Mañana no contaremos con él ni con Lucca y tendremos que adaptarnos“.

“El Atalanta no suele cambiar su forma de jugar porque no es necesario, me impresiona precisamente porque siempre mantiene su estilo de juego en cada situación y mañana también lo hará. Sabemos lo que nos espera, estamos preparados, debemos poner en juego lo que tenemos preparado. Entonces será un partido sencillo: once contra once, hombre contra hombre durante 90 minutos más tiempo de descuento y veremos cómo va al final“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Alexis Sánchez ha logrado disputar un total de 3 partidos oficiales con Udinese en lo que va de temporada 2024/25. No ha marcado goles ni registra asistencias y alcanza los 67 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro esta temporada?

Damián Pizarro ha jugado 5 partidos oficiales en total esta temporada entre el primer equipo y la Primavera de Udinese. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y llega a los 291 minutos en la cancha.