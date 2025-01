El fútbol chileno sigue haciendo de las suyas en Argentina, donde en las últimas horas se confirmó la llegada a un grande por esos lados. Gonzalo Tapia se transformó oficialmente en nuevo refuerzo de River Plate, dando el gran salto de su carrera.

Luego de su gran año en Universidad Católica, el delantero cruza la cordillera para vestir la camiseta de los Millonarios. El desafío no será menor, ya que deberá estar a la altura de otras leyendas con el club como Marcelo Salas y Alexis Sánchez.

De hecho, el Niño Maravilla fue uno de los que reaccionó a su arribo al gigante trasandino con alegría. Y es que sin olvidar su cariño por dicho elenco, el tocopillano se sumó a los festejos por otra de las grandes cartas para el futuro de Chile

Alexis Sánchez celebra la llegada de Gonzalo Tapia a River Plate

Gonzalo Tapia sorprendió a todos con su llegada a River Plate. El delantero buscaba dejar Universidad Católica para dar el salto, pero nadie imaginó que serían los Millonarios los que vendrían a buscarlo.

Alexis Sánchez aplaudió el arribo de Gonzalo Tapia a River Plate. Foto: Instagram.

Luego de superar los exámenes médicos, el atacante de 22 años fue presentado oficialmente durante horas de la tarde de este viernes. Una situación que fue celebrada desde San Carlos de Apoquindo hasta Údine, donde un viejo conocido del elenco trasandino reaccionó.

Alexis Sánchez no se olvida de su amor por River Plate y no dudó en aplaudir la llegada de Gonzalo Tapia al club. El Niño Maravilla, que jugara ahí entre 2007 y 2008, compartió una imagen de ex UC en su cuenta de Instagram en el Estadio Más Monumental.

Ahí el tocopillano agregó emoticones de aplausos para el vínculo que firmaron el atacante y los Millonarios. Quedará esperar ahora para ver si el jugador está a la altura del desafío en un equipo que se está reforzando para ganarlo todo en 2025.

Marcelo Salas, Alexis Sánchez y Paulo Díaz han hecho retumbar el Más Monumental al son del “¡Chileno! ¡Chileno!”. El ex UC buscará sumarse a esa lista de privilegiados jugadores nacionales que la rompieron con el gigante argentino y así seguir dando pasos en su carrera.

Gonzalo Tapia hará lo posible por responder a la confianza de River Plate en 2025. Alexis Sánchez ya le dio su bendición y será uno más de los compatriotas que ruegan para verlo brillar en el vecino país.

¿Cuáles fueron los números de Gonzalo Tapia en la última temporada?

Gonzalo Tapia logró llegar a River Plate luego de haber disputado un total de 33 partidos oficiales con Universidad Católica en 2024. En ellos marcó 11 goles, aportó con 4 asistencias y llegó a los 2.499 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo puede debutar Gonzalo Tapia en River Plate?

Gonzalo Tapia se suma a la pretemporada de River Plate y espera por su debut. Esto puede ocurrir en el primer amistoso del Millonario, el que será el próximo viernes 17 de enero desde las 20:00 horas ante la U de Chile en el Estario Ester Roa Rebolledo de Concepción.