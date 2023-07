Alexis Sánchez todavía no define su futuro, y lo cierto es que por ahora su continuidad en el Olympique de Marsella es un total misterio. Eso sí, desde Francia reportan que el cuadro galo está cerca de tirar la toalla.

El periodista Mohamed Bouhafsi expone la situación del Niño Maravilla en Twitter. “Tenía deseos de ir a otra parte, pero no creo que haya encontrado un acuerdo con clubes de Arabia Saudita”, lanzó de entrada.

La no renovación de Alexis Sánchez hace enfurecer a periodista francés

Tras eso, el excomunicador de RMC Sports detalló que el goleador histórico de la Roja “tenía exigencias demasiado altas para Arabia Saudita y ahí no están listos para hacerle estas ofertas en relación a su edad y lo que representa”.

“En las últimas horas, lo que resonó en el ambiente del Olympique de Marsella es que no están dispuestos a hacer nada económica y humanamente por él“, lanzó.

Así, cierra destacando que “si quiere quedarse, tanto mejor, y si quiere irse, tanto peor. Y decir, hay más posibilidades de que vuelva a vernos en lugar de irse”.

Política de “maestro chasquilla”

Esto significó que también se sumara el periodista Daniel Riolo, quien se fue con todo. “Este expediente de Sánchez dice lo que ha sido OM durante unos años y lo que ha estado haciendo Pablo Longoria”, lanzó para comenzar.

Según el editor de RMC, esta situación es puro “bricolaje, cosas buenas, pero sigue siendo bricolaje“. ¿Qué significa esto? Un tipo de reparación casera que se hace sin ayuda profesional. En buen chileno, su “maestro chasquilla”.

Después, Riolo resalta que “tenía buenos jugadores, pero en realidad son jugadores que están más allá de los medios de OM”.

“Se cree que el club puede tener a estos jugadores allí pero en realidad no puede tenerlos, ni un año. Es como el tipo que no puede pagar un esmoquin y pide prestado uno para ir a una fiesta“, disparó.

Pero eso no queda ahí, para cerrar Daniel Riolo apunta que “Longoria tiende a ocultar el hecho de que OM simplemente no tiene el dinero. Se las arregla bastante bien jugando, porque tiene redes, une las cosas, toma a un tipo por un año y luego se da cuenta de que no puede pagarle por dos años”.

“No creo que sea Sánchez el que está holgazaneando, creo que es OM el que no le puede dar lo que quiere. No quieren pasar por el club que no puede permitirse a Alexis Sánchez”, añade.

“No estoy seguro de que el club pueda mantenerlo en los términos de este año y dado que ha sido bueno y es probablemente uno de los mejores jugadores de OM de los últimos diez años, a menos que nadie le ofrezca nada, lo que parece poco probable, no veo cómo lo van a mantener”, concluyó.