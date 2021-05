Inter piensa en la Roja y no arriesgará a Alexis Sánchez y Arturo Vidal

La temporada de la Serie A termina este domingo, e Inter de Milán jugará su último partido ante Udinese, dos equipos que no se juegan nada, debido a que los lombardos son campeones y el elenco de Friuli no pelea por copas ni por el descenso.

Con este panorama entrenaron con normalidad los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes fueron parte del grupo este viernes en Milán, y participaron de los trabajos a la par de sus compañeros.

Pese a ello, el entrenador Antonio Conte piensa en no hacerlos jugar este domingo, según comenta Tuttosport, porque no quieren arriesgar en un partido que no cuenta nada el físicos de los nacionales.

Además, en Inter saben que el Niño Maravilla y el King tendrán mucho trabajo en el corto plazo, porque estarán con la selección chilena en las eliminatorias y posiblemente en la Copa América, es por ello que los quieren cuidar.

Alexis y Vidal piensan en la Roja - Getty

Ambos claramente estarán en las citación de Martín Lasarte, y llegaron sin ritmo futbolístico, pero en condiciones de defender la camiseta de la selección chilena.

Inter de Milán y Udinese se miden este domingo desde las 09:00 horas de Chile, en un partido que sólo servirá para que los lombardos reciban la copa de campeón.