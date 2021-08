Este sábado el Inter de Milán sale a defender su corona en la temporada 2021/22 de la Serie A. El elenco nerazzurri de Alexis Sánchez y Arturo Vidal enfrenta al Genoa en el estreno del fútbol italiano, con los chilenos aún definiendo lo que pasará con sus carreras.

Mientras el king se mantiene firme peleando un lugar en el mediocampo, el niño maravilla se recupera de la lesión que lo tiene, hasta ahora, lejos de los lombardos y la selección chilena. Y en la previa del encuentro, Simone Inzaghi le dio una noticia poco alentadora en conferencia de prensa.

El nuevo técnico del Inter se refirió a lo que pasará con la delantera del club tras la salida de Romelu Lukaku y aseguró que "no vamos a poder contar con Lautaro Martínez ni Alexis Sánchez mañana, pero en los próximos días traeremos a otro jugador que completará la línea ofensiva. Tenemos a Martín Satriano y a Andrea Pinamonti como opciones", lanzó, dejando claro que llegará competencia para el tocopillano.

Alexis tendrá competencia en el Inter de Milán tras el anuncio de Inzaghi. Foto: Getty Images

Hablando sobre el belga, reconoció que no pudo evitar que partiera al Chelsea. "Creo que nos lo imaginábamos, pero no entraba en nuestros planes. Claro que Beppe Marotta y Piero Ausilio intentaron convencerle para que se quedara".

"Durante la semana que estaba en el entrenamiento, vi con mis ojos que era una persona con decisión, popular... Y entendí el porqué. Cuando tomó la decisión, vino a hablar conmigo, y me dijo con toda sinceridad que llegar al Chelsea es su sueño", agregó.

Por otro lado, Inzaghi valoró el arribo de Edin Dzeko a los lombardos. "Me he enfrentado a él muchas veces en las últimas temporadas, ahora me complace tenerle aquí para trabajar con él. He pedido que viniera porque es un jugador completo: gestiona toda el área del campo, como si fuera suyo".

Sobre la temporada que se viene encima, el DT es enfático. "Es normal que desde fuera, la gente piense que otros equipos son los favoritos. Nosotros, por nuestra parte, estamos centrados en nosotros mismos: en nuestra ambición, en mantener el espíritu de equipo. Eso es lo que se ha visto en los amistosos y en el entrenamiento, y eso es lo que me hace sentirme feliz y seguro de los chicos".

Inter de Milán debuta este sábado en la Serie A de Italia ante el Genoa. El duelo está programado para las 12:30 horas.