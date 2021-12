Enzo Olivera y nuevo escenario: "Barcelona contactó a Alexis Sánchez, pero no es la prioridad. Simone Inzaghi no quiere que se vaya del Inter de Milán"

Surgen nuevos antecedentes del caso Alexis Sánchez y un posible regreso al Barcelona, esto luego de la información publicada por Diario Sports hace unas días que alertó de un principio de acuerdo y posteriormente un trato cerrado entre AS7 y los culés, a espera del visto bueno del entrenador Xavi Hernández.

El panorama cambió y Enzo Olivera detalló en RedGol en La Clave los dato y claves para entender lo que pasa y cómo podrían decantarse un posible o fallido regreso de Alexis al cuadro azulgrana.

“Hay muchas artistas en esta situación. Para contextualizar un poco, acá en Italia no se habla nada del tema y no hay ningún reportaje en los grandes periódicos italianos. Es una información que surgió de Diario Sports, pero de forma increíble en un día cambiaron del negro al blanco su postura. Comenzaron con que el acuerdo estaba listo y ayer por la noche ya veíamos en Sports que se había diluido la posibilidad que Alexis llegara al Barcelona”, informó el corresponsal en Europa de RedGol en Radio La Clave.

Olivera agrega: “lo que me dicen desde el Inter es que Simone Inzaghi cuenta con Alexis Sánchez para todos los partidos, no quiere que se vaya. Ahora, Alexis no es titular y esa es la gran duda en el entorno de Alexis”.

“Hay algún acercamiento con el Barcelona ahora, es cierto y real. Lo han contactado, lo llamaron y hablaron con su representante, pero no solo con él. También con Edinson Cavani, que podría salir gratis o cedido, que hace muchos goles y encajaría en el esquema de Xavi”, complementa el periodista de la casa.

Asimismo, Olivera revela que Alexis es un nombre que el Barcelona estudia desde hace mucho tiempo y no fue Xavi quien gatilló la posibilidad del chileno como posible refuerzo.

“Lo que me dicen desde Barcelona es que el curriculum de Alexis no está ahora en el escritorio del Barcelona, sino que estaba desde antes de la llegaba de Xavi, desde que estaba Koeman. Ahí ya se comenzaba a estudiar algunos nombres, estaba el de Cavani y Alexis. No es que a Xavi se le ocurriera traer a Alexis. Y Barcelona no puede fichar pagando porque no tienen dinero, deben ingeniárselas”, manifestó.

Enzo Olivera añade que “lo otro que genera dudas en España es que el Sevilla no tiene idea de la situación de Luuk de Jong. Esto es lo que me genera dudas, es rara esta estrategia de movilidad de jugadores. El jugador es de Sevilla, no del Barcelona. Entonces Sevilla debe visar todo esto para permitir la llegada de Alexis al Barcelona y de De Jong al Inter. Muy raro”.

“La certeza es que a Xavi le gusta a Alexis, ya hubo contacto con él y está la carpeta sobre el escritorio. Lo han evaluado y analizado, pero también hay otros, la prioridad no es Alexis ni Cavani, es Ferran Torres”, sentenció el corresponsal de RedGol.