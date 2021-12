Alexis Sánchez podría transformarse en una de las grandes bombas en el próximo mercado de pases de invierno en Europa. El Niño Maravilla está en medio de una sorpresiva negociación entre el Barcelona y el Inter de Milán para el año 2022.

Este miércoles y de forma inesperada, el diario Sport confirmó que desde la entidad Blaugrana están buscando el regreso del chileno en la ventana de fichajes que se abre en unas semanas. Esto pensando en un trueque por una de las promesas Culé.

Luuk de Jong es el jugador que interesa en el Inter de Milán, quien a cambio ofrecería no solo dinero, sino también la carta de Alexis. De hecho, el acuerdo ya estaría cerrado y solo falta el visto bueno de Xavi Hernández para hacerlo oficial.

La situación ha generado una serie de comentario no solo en nuestro país, sino también en España, donde los debates futboleros están en llamas. Especialmente en El Chiringuito, el programa deportivo más popular en dicho país.

Los panelistas de show televisivo animaron una intensa discusión por el inminente regreso de Sánchez. "Me parece un poco a como está el Barça, de chiste. Para la entidad y club que es, con la deuda que tiene, cuando se le fue Messi, lo de Koeman... Puedo decir algo más fuerte, pero dejaré eso para la gente que hace memes", señaló Javier Balboa.

Pero el ex futbolista también destacó que la posible llegada el chileno puede aportar más que la de otro histórico. "El tema de Alexis me parece más coherente que el de Dani Alves, con la edad que tiene, on el tiempo que lleva sin jugar y en un club que siempre apuesta por su cantera". De hecho, se la jugó con que puede ser el club el que gane más con la negociación. "¿Alexis es mejor que Luuk de Jong? Sí".

Una de las que se quejó de lo que está realizando el Barcelona es Carme Barceló, quien disparó con todo. "No me parece chiste, me mueve a las lágrimas, a tristeza, resignación", recalcó. Sus dichos fueron encarados por Josep Pedrerol, asegurando que "es chiste lo que se está haciendo, no chiste el Barça".

Revisa el encendido debate de El Chiringuito por el regreso de Alexis Sánchez al Barcelona