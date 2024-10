Arturo Vidal fue uno de los más contentos en la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera, donde los albos se apoderaron de la punta del Campeonato Nacional. El King lideró los festejos en el camarín, que ahora tiene la primera opción de ser campeón al superar a Universidad de Chile.

“Si recuperábamos los partidos pendientes podíamos tener la punta. El equipo ha aprovechado. El plantel es muy bueno y todos trabajamos a la par. Nos quedan tres finales y sería tonto dejar pasar esta oportunidad. Queremos quedar en la historia de Colo Colo”, dijo el King tras el encuentro.

Pero hubo otro tema que también abordó: la Roja. El volante no ha sido considerado por Ricardo Gareca y ha visto desde afuera el pésimo momento que vive actualmente la selección nacional, colista de las Eliminatorias. Ahora, dice no quiere referirse más al tema.

“La selección es un tema cerrado. Cada vez que hablo, dicen que yo soy el que habla. Ya no quiero seguir más con la selección. Quiero seguir concentrado en lo que queda con Colo Colo”, declaró. Eso sí, dejó claro que “la selección es lo más importante, si llega la oportunidad siempre voy a estar”.

Vidal no quiere hablar más de la Roja | Photosport

Qué dijo Ricardo Gareca sobre un regreso de Vidal a la Roja

Pese a las discrepancias entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal, el DT de la Roja aclaró que el King tiene abiertas las puertas de la selección. “Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ninguno”, aseguró.

“Ni los jugadores que ustedes pueden pensar que pueden tener un conflicto conmigo en algo. No me puedo dar el lujo o atributo de mezclar cosas personales mías y llevarlo a una decisión de la selección. No me interesa en lo más mínimo”, sumó.

“Arturo Vidal también tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas. El resto son opiniones. Todos tienen las puertas abiertas y en cualquier momento pueden estar convocados”, concluyó.